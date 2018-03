Ebola, peggiora la situazione in Liberia. Oms:«attesi migliaia di casi»

ROMA. L'epidemia di Ebola in Liberia è ormai fuori controllo. A lanciare l'allarme è l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che avverte: «Molte migliaia di nuovi casi sono attesi in Liberia nelle prossime tre settimane».

E' dunque necessario che i Paesi partner si preparino ad un «aumento esponenziale» dei casi nei Paesi dove è attualmente intensa la trasmissione del virus. Gli Stati Uniti, intanto, stanno considerando ulteriori aiuti da stanziare per i paesi colpiti. E secondo notizie di stampa il presidente Barack Obama avrebbe chiesto al Congresso di provvedere ulteriori 88 milioni di dollari per inviare personale esperto in Africa occidentale. Ciò porterebbe i fondi devoluti dagli Usa alle popolazioni colpite ad oltre 250 milioni di dollari.

«Se non facciamo lo sforzo ora - ha affermato Obama - c'è la prospettiva che il virus si diffonde oltre l'Africa in altre parti del mondo, c'é la possibilità che il virus muti, diventi più facilmente trasmissibile e quindi un serio pericolo per gli Stati Uniti».

In Liberia, però, la situazione è critica: gli interventi convenzionali per il controllo dell'epidemia, avverte l'Oms, «non stanno avendo un impatto adeguato» ed i «Paesi che stanno attualmente supportando la risposta contro Ebola in Liberia e altrove devono prepararsi ad intensificare i loro attuali sforzi di 3-4 volte».

Nella capitale Monrovia, sottolinea ancora l'Oms, «taxi stipati di intere famiglie, con membri che si pensano essere stati infettati dal virus Ebola, attraversano la città alla ricerca di un letto per il ricovero. Ma non ci sono posti liberi».

Sempre l'Oms, ha oggi reso noto che un medico del proprio team verrà «evacuato» dopo essere risultato positivo ai test per il virus Ebola in Sierra Leone.

L'emergenza è, però, anche economica. Per questo, undici gruppi multinazionali presenti in Africa occidentale, fra essi il gigante dell'acciaio ArcelorMittal, hanno lanciato oggi un appello a rafforzare la lotta contro l'epidemia ed a togliere «ogni restrizione ai viaggi».

Una necessità sottolineata anche dall'Unione africana, riunita ad Addis Abeba per definire una strategia contro il dilagare dell'epidemia: l'Unione ha infatti lanciato un appello perché i paesi africani tolgano tutte le restrizioni ai viaggi e spostamenti al fine di favorire gli scambi e l'economia, sottolineando al contempo la necessità di meccanismi di sorveglianza ai punti di entrata e uscita dai vari Paesi.

Che lo scenario stia peggiorando lo conferma pure una mappa elaborata da un team di ricercatori internazionali guidati dall'università di Oxford, che allarga di molto il raggio di azione del virus rispetto a quelle precedenti: almeno ventidue milioni di persone in venti paesi africani sarebbero a rischio di contrarre il virus.

Al contempo, tuttavia, un'analisi dell'Università di Tulane, rileva che al momento sono 1.800 le persone in Africa occidentale immuni al virus, ma secondo alcuni virologi potrebbero essere molte di più, dal 2% al 20%.

A fronte di quella che la stessa Oms definisce la peggiore epidemia di Ebola da decenni, non mancano tuttavia le polemiche. Il mondo della ricerca attacca infatti le multinazionali farmaceutiche per il loro «disinteresse» in questi anni nel trovare un vaccino contro ebola, non perché impossibile ma perché non c'era un mercato adeguato. L'atto d'accusa arriva in particolare da Adrian Hill, professore ad Oxford e direttore dello Jenner Institute, che sta per iniziare le sperimentazioni per un vaccino contro il virus.