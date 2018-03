Luxuria, arrestata e poi rilasciata a Sochi

SOCHI. «Vladimir Luxuria e' stata liberata stanotte dopo essere stata fermata ieri sera a Sochi mentre portava una bandiera arcobaleno con scritto in russo 'e' ok essere gay'».

Lo rende noto il portavoce del Gay Center, Fabrizio Marrazzo.

Flavio Romani, presidente Nazionale di Arcigay: «Vladimir», racconta Romani, «mi ha mandato un SMS alle 19:07 con scritto “la polizia mi sta trattenendo, fai un comunicato, ti prego”; L’ho subito chiamata e mi ha risposto alle 19:20, diceva che era in un posto di polizia, che era in attesa, che tutti parlavano solo russo, che era da sola, senza avvocato, l’ho trovata un po’ scossa, mi ha detto di essere preoccupata, ma dalle 20:00 non risponde al cellulare».

«Il suo fermo conferma che la legge contro la propaganda gay e' una legge infame, non c'e' alcun motivo per non esporre una bandiera rainbow con la scritta 'essere gay va bene'»', ha aggiunto. Anche Imma Battaglia, presidente onorario Di' Gay Project, ha reso noto di aver ricevuto una telefonata analoga da Vladimir Luxuria. «'É stata arrestata dalla polizia a Sochi - ha detto - mentre assisteva alle Olimpiadi con una bandiera con la scritta in russo 'Gay è ok'. L'atteggiamento degli agenti é stato brutale e aggressivo. Nessuno parla inglese. Ora si trova da sola in una stanza con luci al neon sulla faccia, presumibilmente in stato di fermo. Chiediamo un intervento immediato del ministro Bonino»'. Luxuria era a Sochi per un servizio delle Iene, con cui stasera aveva in programma di andare a vedere una partita di hockey esponendo la bandiera rainbow. Secondo le autorita' diplomatiche italiane dispiegate a Sochi, le autorita' russe, in base alla convenzione di Vienna, hanno 24 ore di tempo per comunicare un eventuale fermo di un cittadino straniero, ma al momento non hanno alcun riscontro di un provvedimento del genere. Poche ore dopo sarebbe stata liberata come spiega sempre Marrazzo, portavoce: «ho ricevuto un sms dalla stessa Luxuria: “sono stata liberata e domani assisterò ai Giochi”..». Su Twitter non ha ancora cinguettato nulla.

Sono a Sochi! Saluti con i colori della rainbow, alla faccia di Putin! pic.twitter.com/E68Lgtadgv — vladimir luxuria (@vladiluxuria) 16 Febbraio 2014