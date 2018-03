Bahrain: rilasciato fotogiornalista dell’Agenzia aquilana NurPhoto

BAHRAIN. Ahmed Al-Fardan, fotoreporter dell’Agenzia Fotogiornalistica NurPhoto, arrestato lo scorso 26 dicembre, è stato rilasciato a Bahrain, nel villaggio di Abu Saiba.

Durante la permanenza in carcere, si avevano solo notizie frammentate e confuse. Ahmed è stato picchiato brutalmente e trasferito all’ospedale militare, riportando numerose fratture, confermano dall’agenzia fotogiornalistica aqulana.

Al-Fardan, vincitore di oltre 105 premi internazionali, è ora in casa con la sua famiglia e ha ringraziato chi lo ha supportato con un messaggio su Facebook. «Grazie a tutti per il supporto», ha scritto.

Ahmed Al-Fardan, 23 anni, ha documentato in prima linea le proteste anti-governative a Bahrain.

Manuel Romano, Cea dell’Agenzia NurPhoto ringrazia tutti i media nazionali ed internazionali per l’attenzione dimostrata. «La notizia della liberazione di Ahmed mi riempie di grande gioia e di soddisfazione. Il mio pensiero va prima di tutto ai parenti che potranno finalmente riabbracciare Ahmed dopo tanti giorni e numerosi momenti di ansia».