Fotografo di agenzia aquilana arrestato in Bahrain

BAHRAIN. Ahmed Al-Fardan, fotografo dell'Agenzia Fotogiornalistica aquilana NurPhoto è stato

arrestato ieri dalla polizia di Bahrain.

Il fotogiornalista era in casa nel villaggio Abu Saiba, quando le Bahrain Special Security hanno fatto irruzione nella sua abitazione, sequestrando pc e attrezzatura fotografica.

Il governo di Bahrain nel corso degli ultimi anni ha represso violentemente fotografi, giornalisti e blogger che documentano le proteste antigovernative, tanto da diventare uno degli ambienti più duri per i media in Medio Oriente.

Secondo il sito Freedom House, nel 2011, il governo di Bahrain ha usato omicidi, molestie e attacchi mirati per far tacere la stampa locale. Queste tattiche sono state impiegate anche nel 2012.

Ad agosto, Al-Fardan venne arrestato da due poliziotti in borghese che, secondo un'intervista rilasciata ad Al-Jazeera, venne portato in macchina e picchiato duramente.

Il fotografo, che ha ricevuto oltre 105 premi fotogiornalistici internazionali, documentava per NurPhoto le proteste anti governative nel villaggio di Abu Saiba.

Secondo il rapporto di Reporters Sans Frontières, sono quattro i giornalisti arrestati a Bahrain a cui va ad aggiungersi Ahmed Al-Fardan per un totale di cinque. Giornalisti arrestati non perchè sono terroristi ma perchè hanno un'arma chiamata telecamera.