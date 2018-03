“John Fante Opera Prima”, decretati i tre finalisti

TORRICELLA PELIGNA. Ad un mese dall’inizio del Festival “Il Dio di mio padre” dedicato a John Fante, che si terrà dal 23 al 25 agosto prossimi a Torricella Peligna, la giuria tecnica del premio “John Fante Opera prima 2013”, composta da Francesco Durante (presidente), Giulia Alberico e Masolino D'Amico, ha scelto i tre finalisti.

Si tratta di Matteo Cellini, (Cate, io, Fazi), Giovanni Di Giamberardino, (La marcatura della regina, Socrates)

Simona Baldelli, (Evelina e le fate, Giunti). Una menzione va a Stefano Angelucci Marino con Fascistelli (Il Cerchio)

Sarà, poi, una giuria popolare a decretare il vincitore assoluto durante l'VIII edizione del festival John Fante, venerdì 23 agosto.



Matteo Cellini nasce ad Urbino nel 1978, vive ad Urbania ed insegna. “Cate,io” è il suo primo romanzo ed è la storia di un’adolescente alle prese con il problema dell’obesità e della diversità. Della catalogazione che la società di oggi ci impone.



Giovanni Di Giamberardino, nato nel 1984, vive a Roma. Ha pubblicato online poesie e racconti. E’ autori di soggetti per fiction. L’opera, “La marcatura della regina, è il racconto di un omicidio attraverso 24 storie, una per ogni ora della giornata, in qualche modo collegate e concatenate tra loro. Finalista al Premio Calvino 2009. Simona Baldelli, nata a Pesaro il 29 maggio 1963, vive a Roma. “Evelina e le fate” è il suo primo romanzo. Un racconto che annoda i fili della grande storia a quelli magici e colorati della vita di una bambina e del suo mondo fantastico, in un piccolo paese della campagna italiana, finalista al Premio Calvino 2012.



Una menzione va a Stefano Angelucci Marino con “Fascistelli”. L’autore nasce e vive in Abruzzo, a Lanciano. Questo racconto è un viaggio tragicomico nella provincia abruzzese della prima repubblica.