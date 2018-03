Criminalità/ Allerta Europol su 'mafie italiane'

BRUXELLES. «Una minaccia chiara e presente per l'Ue», così Europol valuta la portata delle "mafie italiane", alle quali dedica uno speciale dossier rivolto alle polizie degli Stati membri.

Secondo il report, queste organizzazioni criminali riescono a «manipolare le elezioni e a piazzare i propri uomini nell'amministrazioni anche lontano dai territori controllati».

«In questa prospettiva - si legge - la minaccia posta non ha eguali» in Europa. In 18 pagine Europol traccia le caratteristiche salienti di Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra e crimine organizzato pugliese, evidenziandone i punti comuni, le differenze, e le mappe geografiche.

I concetti contestualizzati di «famiglia, potere, rispetto e territorio - si osserva - sono fondamentali» per capirne le dinamiche. E con la crisi economica il loro raggio d'azione si è rafforzato.

«Attraverso sofisticati schemi di riciclaggio e con attenti investimenti in particolari settori - si spiega - non solo cercano di giustificare la loro immensa ricchezza, ma si presentano come forti competitor sul mercato, e partecipano alle gare per gli appalti operando 'in perdita', creando così nel lungo periodo una situazione di quasi-monopolio, che mina alla radice i principi base del libero mercato».

Attualmente cercano sempre di più sbocchi sul mercato dell'economia e dell'energia verde. Come ad esempio nei parchi eolici. Ma sono molto abili anche nel cogliere le 'opportunita' offerte da Internet. I principali campi operativi restano tuttavia il traffico di droga; il riciclaggio di denaro; la corruzione; e il traffico di rifiuti. In particolare, Cosa Nostra viene indicata come «la più antica e diffusa manifestazione della Mafia siciliana», con tentacoli all'estero nelle economie di Sud Africa, Canada, Usa, Venezuela e Spagna. La 'Ndrangheta viene definita tra i gruppi criminali «più ricchi a livello globale», con «nicchie di monopolio» in settori come edilizia e trasporti. All'estero è presente soprattutto in Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Germania, Svizzera, Canada, Colombia e Usa e Australia.

Per la Camorra (con tentacoli in Spagna, Francia, Olanda, Germania, Svizzera, Europa dell'est, Usa e America latina) si segnala «una costante lotta interna» tra gruppi con un «alto impatto sui territori». In particolare i boss di camorra, «a differenza degli altri - si evidenzia - hanno un alto tenore di vita con spese eccentriche». Quanto alla criminalità organizzata pugliese - si precisa - «viene frequentemente e a torto identificata» con la Sacra corona unita, «che in realtà é solo una delle sue componenti». Ne fanno parte, infatti, anche la Società foggiana, la Camorra barese, e la mafia del Gargano. Presente in Olanda, Germania, Svizzera, e Albania.