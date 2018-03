Facebook lancia il motore social 'Graph Search'

INTERNET. Facebook ha lanciato 'Graph Search', il motore di ricerca che opera non su tutta la rete ma esclusivamente all'interno del social network.

Il motore incrocia tra loro i dati dei diversi milioni di utenti. Si tratta della prima novità dalla disastrosa quotazione in borsa della società lo scorso maggio.

«Trova le persone che hanno i tuoi stessi interessi», c’è scritto nella pagina di introduzione. «Vuoi metter su una squadra di calcetto o trovare qualcuno con cui andare in palestra?»

Oppure, «esplora il tuo mondo tramite le foto. Ora puoi usare frasi semplici e specifiche come "Foto scattate a New York dai miei amici" per trovare qualsiasi cosa desideri».

Al momento la ricerca tra le connessioni di Facebook è in fase di test ed è disponibile per un numero ristretto di persone che usano Facebook in inglese americano. Ci si può mettere però in lista per sapere quando iniziare a usare il sistema.

«Abbiamo considerato Facebook con una grande banca dati social e come in ogni banda dati dovrebbe essere possibile effettuare ricerche», ha spiegato Mark Zuckerberg. Con 'Graph Search' si potrà ad esempio digitare nella stringa di ricerca, «a quanti piacciono Guerre Stellari e Harry Potter?», e scoprire coloro che condividono la comune passione all'interno dell'universo Facebook.

La novita' e' che la ricerca si estende a tutto il social network e non solo agli "amici" con cui si sa già cosa si ha in comune. Sulla carta il sistema ricorda in qualche modo l'esperimento di 'Ping', il social network esclusivamente musicale legato a iTunes, lanciato da Steve Jobs il primo settembre del 2010 a cui venne staccata la spina lo scorso 30 settembre, per lo scarso numero di iscritti.

L'enorme vantaggio della creatura di Zuckerberg è che parte da un database di oltre 1 miliardo di iscritti. Difficile prevedere, però, quanti se ne aggiungeranno o quale flusso di ricavi 'Graph Search' potrà generare. La conferenza stampa di Zuckerberg era attesissima, dopo le indiscrezioni sulla possibilità che fosse svelato il Facebook Phone. Il fondatore del social network aveva annunciato, in pieno stile Apple, che in diretta dal quartier generale californiano ci sarebbe stata la presentazione di un nuovo prodotto: «Venite a vedere cosa stiamo costruendo», era stato l'invito ai giornalisti. Oltre al Facebook Phone e all'innovativo motore di ricerca, tra le altre ipotesi che circolavano in rete c'era quella di un sistema che avrebbe dovuto permettere di effettuare chiamate agli amici iscritti al social network direttamente dallo smartphone.