Al Jazeera compra Current Tv, fondata da Al Gore.

NEW YORK. Il gigante dell`informazione del mondo arabo Al Jazeera sta conquistando gli schermi televisivi d`America.

Non è ancora stato reso noto il prezzo della vendita ma secondo il New York Times, Current tv sarebbe stata sulla piazza già da mesi.

L`emittente araba, con base a Doha, in Quatar, sta dunque siglando l`accordo per comprare il network televisivo fondato sette anni fa dall’ex vicepresidente americano Al Gore in società con l`imprenditore Joel Hyatt. Secondo il quotidiano americano Al Jazeera entrerà così in 60 milioni di case in tutto il Paese, e per l`occasione lancerà un nuovo canale da New York, Al Jazeera America, per il quale il 60 per cento dei programmi verranno prodotti negli Stati Uniti, mentre il restante 40 per cento arriverà dal già esistente.

Il canale arabo manterrà parte del personale del network americano (che conta circa 400 impiegati).

Current è attualmente visibile negli Stati Uniti attraverso i partner di distribuzione Comcast, Time Warner, DirecTV, Dish Network. Le trasmissioni italiane sono partite l'8 maggio 2008 e terminate il 31 luglio 2011. Le trasmissioni inglesi sono partite, invece, il 12 marzo 2007 e terminate l'11 marzo 2012. Dal giugno 2009 va in onda anche in Canada.

Current ha ricevuto riconoscimenti tra i quali l'Emmy Awards 2007 come miglior canale televisivo interattivo. Il primo scoop risale all'uragano Katrina, dove l'unico video girato da terra fu quello di un soccorritore volontario di 23 anni, che riprese quel poco che restava di New Orleans dalla barca con cui caricava i sopravvissuti, e una volta tornato a casa, montò da sé il girato e lo inviò. Il video fece il giro del mondo, così come le immagini girate da un giovane israeliano nella striscia di Gaza durante l'evacuazione, dove i giornalisti erano stati tenuti off limits, ma i liberi cittadini no.