Profezia Maya, il 21 dicembre fine del… business

21/12. Anche Google ricorda la fine del calendario Maya cui, secondo una interpretazione errata, sarebbe collegata la fine del mondo.



Per i Maya si trattava della fine di un ciclo. Per noi, oggi, si tratta della fine di un tormentone che tra superstizione e nulla di scientifico ha macinato per anni leggende metropolitane ma anche un vero e proprio business fatto di libri, pacchetti vacanze per mettersi in salvo, Merchandising, feste ed eventi, ma anche veri e propri bunker per resistere alla fine del mondo, come quelli ‘offerti’ dall’americana Vivos nell’Indiana: 35 mila euro per gli adulti e 18 mila per i bambini.

Ma la ‘bufala’ non ha alcun fondamento scientifico ed è stata più volte smentita dalla comunità geofisica e astronomica. Anche la maggioranza degli studiosi della storia dei Maya confuta queste affermazioni.

Come ha ricordato ieri il direttore dell'Osservatorio di Capodimonte, Massimo Della Valle, in occasione di un incontro dal titolo ‘Aspettando la fine del Mondo’ la profezia è nata da un fraintendimento del calendario Maya: « qualcuno li ha tirati in ballo in cattiva fede per specularci o per manie di protagonismo».

Secondo il calendario Maya il 21 dicembre 2012 «rappresenta semplicemente la fine di un ciclo e l'inizio di un altro, il che non vuol dire fine del mondo», ha ribadito Della Valle. «Quello che indica il calendario Maya e' analogo ai nostri passaggi da un millennio a un altro, che non hanno mai portato nessuna catastrofe. Per comprendere come sono scanditi i cicli dei Maya bisogna partire dal loro calendario».

I Maya scandivano il tempo basandosi sul numero 20 e i suoi multipli (perche' i Maya contavano considerando le dita di mani e piedi). Il loro mese quindi era di 20 giorni. Dopo il mese, vi era l'anno, chiamato Tun, che corrispondeva a 360 giorni del nostro calendario'. Dopo l'anno, anziche' avere secoli o millenni avevano il K'Atun che corrispondeva a 20 Tun (equivalenti a 7.200 giorni). Dopo il K'Atun c'era il B'ak'Tun equivalente a 144.000 giorni. In questo modo di scandire il tempo come si inserisce la data del 21 dicembre 2012.

Secondo i Maya il mondo è iniziato in un momento che corrisponde al nostro 11 agosto 3.114 a.C. Se contiamo da questa data in cui e' iniziato il mondo, fino al 21 dicembre 2012 abbiamo 1.872.260 giorni che diviso per 144.000 giorni (ossia per un B'ak'tun) fa 13. Questo vuol dire che il 21 dicembre 2012 per i Maya finisce il tredicesimo B'ak'tun e inizia il quattordicesimo.