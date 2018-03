Ripa Teatina sbarca negli Usa per celebrare Rocky Marciano

BROCKSTON (MASSACHUSETT). Una statua alta otto metri, collocata fuori dallo stadio di calcio della città di Brockston, nel Massachusetts, dov’è nato uno dei più grandi pugili di tutti i tempi, l'unico dei pesi massimi a ritirarsi imbattuto.

È la statua di Rocky Marciano, inaugurata domenica scorsa nella cittadina vicino Boston nel corso di una suggestiva cerimonia alla quale ha partecipato anche l’amministrazione comunale di Ripa Teatina, che diede i natali al padre del celebre pugile, Pierino Marchegiano (Rocky infatti all'anagrafe era registrato con il nome di Rocco Francis Marchegiano).

Il sindaco Ignazio Rucci ha presenziato l’evento insieme a Roberto Luciani, vicesindaco della cittadina teatina e al primo cittadino di San Bartolomeo in Galdo, Vincenzo Sangregorio, dove è invece nata la madre di Marciano, Pasqualina Picciuto Marchegiano.

«Siamo fieri di aver partecipato alla cerimonia di inaugurazione – è il commento in merito del sindaco Rucci – in una città che dimostra di essere orgogliosa del pugile italo-americano al quale siamo così tanto legati. Non a caso la statua è stata posizionata a circa 22 metri di altezza, facendone in questo modo una delle più imponenti dell’America del Nord».



Realizzata in vetroresina da un artista messicano, l’opera è stata inaugurata anche dai famigliari di Rocky Marciano, presenti alla cerimonia assieme al sindaco di Boston e a numerose altre autorità.

«Durante l’incontro – continua Rucci – è nata l’idea di un gemellaggio a tre che unisca Ripa Teatina e San Bartolomeo in Galdo, già gemellate, alla città di Boston. La proposta ha entusiasmato il sindaco, pertanto procederemo ora con le pratiche burocratiche necessarie per dare lustro, con questa nuova iniziativa, alla memoria di uno dei più grandi atleti di tutti i tempi».