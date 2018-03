Scoperto farmaco che fa smettere di fumare

USA. Si chiama GSK598809. Ed è il farmaco in grado di far smettere di fumare.

La scoperta è della sede veronese dell'Aptuit Centre for Drug Discovery and Development, un centro ricerche privato statunitense.

Il farmaco è già stato sperimentato sui babbuini e topi prima resi dipendenti, e a cui sono state fatte risonanze al cervello una volta ricevuta la terapia. I risultati sono definiti molto promettenti dal centro ricerca, secondo cui presto inizieranno i test sull'uomo.

COME FUNZIONA

Studi precedenti che hanno mostrato che la nicotina rilascia dopamina, un ormone legato al senso di ricompensa, in alcune aree specifiche del cervello. Il farmaco dunque fa in modo che i recettori della dopamina non si accorgano della presenza dell'ormone rilasciato in seguito all’assunzione di nicotina.

LO STUDIO

Lo studio pubblicato il 12 settembre sulla rivista Neuropsychopharmacology è stato condotto da un team di studiosi: Manolo Mugnaini, Laura Iavarone, Palmina Cavallini, CristianaGriffante, Beatrice Oliosi, Chiara Savoia, John Beaver, Eugenii A Rabiner, Fabrizio Micheli, Christian Heidbreder, Anne Andorn, Emilio Merlo Pich and Massimo Bani.

Il farmaco, si legge nell’articolo, blocca la dipendenza e riduce gli effetti gratificanti ed i desideri associati all'assunzione di droghe, come il fumo.