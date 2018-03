Bambini, ecco i dieci film che bisogna vedere prima dei 10 anni

INGHILTERRA. Ci sono film che ti rimangono dentro e che anch ese non lo sai influenzano la tua vita, il carattere, l'umore.

Parte anche da questi presupposti la ricerca di una psicologa inglese che dopo una serie diinterviste ha decretato il risultato: Toy Story e' il film che ogni bambino dovrebbe guardare prima di raggiungere i nove anni e mezzo.

Parola della psicologa per bimbi Kairen Cullen che ha elaborato una "top ten" delle pellicole per l'infanzia che dovrebbero essere viste prima del compimento del decimo anno di eta' sulla base dei messaggi positivi contenuti nelle storie e del conseguente benessere psicologico, secondo quanto riportato dal DailyMail.

La Cullen ha chiesto a piu' di cinquemila genitori di stilare una lista dei film classici preferiti dai propri figli. Dai dati e' stata estrapolata una lista dei dieci film necessari ed essenziali per i minori di dieci anni.

Toy Story e' salito sul podio perche' "incoraggia - ha spiegato Cullen - i bambini a imparare di piu' di semplici slogan, educando e divertendo allo stesso tempo. Il suo messaggio e' che tutti gli individui sono diversi e hanno un personale valore intrinseco".

Al secondo posto e' arrivato il Re Leone "perche' spiega i vantaggi che si traggono dall'affrontare con coraggio le sfide". Seguono fin al numero dieci: Mamma ho perso l'aereo, Labyrinth, Il libro della jungla, Mary Poppins, Il mago di Oz, La storia infinita, Tata Matilda e Up.