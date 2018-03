La migliore compagnia aerea? E' Araba. Le italiane non ci sono

MONDO. Si conferma come regina indiscussa dei cieli la compagnia aerea Quatar Airways; seguita da altre colleghe orientali, la Asian Airlines, la Singapore Airlines e la Cathay Pacific.

A dirlo è la Skytrax, una società specializzata in aeronautica e centro di ricerca che pubblica annualmente classifiche sulla qualità dei voli. Nessuna tra le premiate risulta essere una compagnia aerea italiana.

Dai risultati collezionati in base ad un’indagine a campione sui passeggeri è stata stilata una top list che vede svettare ai primi posti come best air companies la Qatar Airways, al secondo posto la Asiana Airlines, poi la Singapore Airlines, la Cathay Pacific Airways, la ANA All Nippon Airways, alla sesta posizione si colloca la Etihad Airways, alla settima la Turkish Airlines, Emirates Thai Airways infine la Malaysia Airlines. Restano fuori dalla classifica 2012 (presenti invece in quella 2011) la Air New Zealand e la Qantas. La compagnia australiana (Air New Zeland), forse, ha perso punti, a causa degli scioperi dello scorso ottobre da parte delle maestranze.

In totale sono stati intervistati oltre 18 milioni di clienti delle compagnie aeree, provenienti da oltre 100 paesi.

La compagnia di bandiera Quatar Airways è stata fondata nel 1993, aggiudicandosi un quarto posto nel 2009 ed un terzo nel 2010 nella classifica mentre dal 2011 resta in cima. E’ stata premiata per la qualità dei servizi e per la sua performance su tutta la linea.

In particolare la compagnia ha superato a pieni voti il Passenger Satisfaction levels (cioè il test di soddisfazione dei clienti) per tutte le classi offerte (First Class, Business Class, Premium Economy Class and Economy class).

Ai passeggeri è stato somministrato un questionario via telefono, o e-mail, teso a registrare il loro grado di soddisfazione. 38 gli indicatori oggetto del questionario; dalla qualità dei prodotti a bordo(cibi, vivande) sul servizio hostess, check-in, comfort, intrattenimento e molto altro.

Oltre al titolo mondiale andato al Qatar Airlines, altre compagnie si sono aggiudicate vari titoli come la Aegean Airlines che ha conquistato il titolo come migliore compagnia europea, la Air Astana, incoronata come migliore compagnia in Asia centrale/India, la Air Canada con il titolo come migliore compagnia internazionale nel Nord America, la Air Asia la migliore compagnia al mondo per i prezzi low cost in Asia, la Azul Airlines migliore compagnia low cost del Sud America, la EasyJet la migliore nel low cost europeo.

*** LA CLASSIFICA