Ufo a Roma, Indiana, Dallas e Città del Messico. Su Youtube: «li ho visti anch’io»

UFOLANDIA. Sao Paolo do Brasil, Indiana, Dallas, Città del Messico e…Roma.

Che cosa avranno in comune città così diverse e lontane? Corpi volanti che si librano in cielo.

Sembrerebbe, infatti, che tra il 27 febbraio ed il 4 marzo in queste località siano stati avvistati strani oggetti luminosi meglio noti come ufo. I testimoni hanno immortalato le scene con filmini amatoriali postati su Youtube in cui si osservano fasci luminosi, luci lampeggianti e ad intermittenza. Alcuni avvistamenti anche di giorno.

A Roma più testimoni confermano: «li ho visti anch’io».

Si comincia da San Paolo in Brasile dove, il 27 febbraio scorso, nella zona nord un oggetto di forma circolare è rimasto sospeso in aria per circa 15 minuti con luce ad intermittenza.



Poi, i cieli dell’ Indiana (Usa) hanno registrato, il 2 marzo, due luci rosse allineate

UFO sightings over Indiana 2 March 2012 di justa4t



E ancora, si vola a Dallas (Texas) dove per ben 45 minuti alcuni oggetti volanti non identificati si sono libravano sopra nella volta celeste, il 4 Marzo 2012, a partire alle 7:30 di sera, mentre il cielo notturno sopra Midlothian, in Scozia ha accolto un corpo alieno venerdì 2 Marzo 2012 alle ore 10:05.

«Great footage (grande ripresa)», commenta un utente su Youtube, «ho notato lo stesso oggetto, identico in Francia alle 9.00 di sera la stessa note in cui è stata fatta questa ripresa».

Ma il fatto più curioso riguarda Roma dove a pochi giorni di distanza ci sono stati ben due avvistamenti confermati da vari testimoni. «Ho scoperto, sotto la luna, un oggetto luminoso a forma di rombo», racconta Cecilia il 26 febbraio, «che si muoveva ogni volta che cercavo di fotografarlo. Ad un certo punto ho ruotato la testa, in modo da avvicinare l'orecchio alla spalla, e l'oggetto ha compiuto la stessa rotazione. Ho ripetuto il movimento altre volte e l'oggetto ha sempre seguito il movimento della testa. Dopo un pò vi erano altri oggetti luminosi simili al primo, sempre sotto la luna, nel cielo».

La notte del 3 marzo, invece, alle 00.37 in zona Eur a Roma vengono immortalati due oggetti brillanti

«Li ho visti e filmati anche io», commenta un utente su Youtube, «è quacosa di vero. Li ho visti mentre ero in macchina sulla Pontina ad Aprilia verso le ore 19.40».