Serie D. L'Aquila supera nel derby l'Avezzano. Goleade San Nicolò e Pineto. 0-0 Vastese

AVEZZANO-L'AQUILA 0-2



L’AQUILA CALCIO: Farroni, Sieno, Pietrantonio, Steri, Esposito, Pupeschi, Minincleri, Ranelli (90’ st Sbarzella), Nohman, Valenti (66’ st Peluso), Diktevicius. A disp.: Salvetti, Tortorici, Pezzella, Rovo, Carice, Russo, Ruggini. All. Pierfrancesco Battistini.

AVEZZANO: Lewandowski, Assisi (84’ st Besana), Lombardo, Sassarini, Menna, Tariuc, Lo Pinto (57’ st Marolda), D’Eramo, Pollino (72’ st Santirocco), Padovani, Leto. A disp.: Di Girolamo, Ciuffini, Fabriani, Murzilli, Rizzi, Di Genova. All. Giuseppe Tortora.

ARBITRO: Ermanno Feliciani (Teramo).

ASSISTENTI: Mignacca (Frosinone), Perna (Roma 1).

AMMONITI: Pollino, Esposito, D’Eramo, Lombardo.





CIVITANOVESE-PINETO 0-3



CIVITANOVESE (5-3-2): Busato; Salvati D. (36’ st Salvati M.). Paolucci, Olivieri, Vallesi, Domenella (45’ st Lelli); Cesca, Speranza, Marengo; Acatullo, Rapagnani ( 28’ st Fabbri). A disp.: Schiavoni, Gennari, Marcotulli, Perugini, Serantoni, Chierichetti. All. Scoponi.

PINETO (4-4-2): Giacchetta; Stacchiotti, Pisani, Pomante, Funari; Garcellutti, Esposito, Logoluso, Mariani ( 35’ st Donatangelo); Ganci ( 31’ st Tine), Provetti ( 17’ st Palumbo). A disp.: Mazzocchetti, D’Antonio, Assogna, Laloku, Colleluori, Emili. All. Amaolo.

Arbitro: Adalberto Fiero di Pistoia.

Reti: 20’ pt Domenella ( aut.), 37 pt Ganci, 25’ st Stacchiotti.

Note: terreno in buone condizioni, leggero vento. Ammoniti: Paolucci, Marengo, Vallesi, Speranza, Logoluso. Spettatori circa 250. Angoli: 1-4. Recuperi: 0’, 2’.





SAN NICOLO'-JESINA 4-1



SAN NICOLO’: Ciotti, Di Stefano, Mozzoni (33’ st Balzano), De Santis, Milillo, Petronio, Bisegna, Stivaletta, Traini (31’ st Moretti), Di Benedetto (24’ st Bosi), Massetti. A disposizione: Recchiuti, Zeetti, Di Lullo, De Carolis, Chiacchiarelli, Iorio. Allenatore: Massimo Epifani

JESINA: Tavoni, Serantoni (34’ st Sassaroli), Compagnucci, Vita (24’ st Shiba), Tafani, Labriola, Cameruccio, Bontà, Trudo, Censori, Pierandrei (24’ st Piersanti). A disposizione: Bolletta, Cardinali, Cantarini, Giuliani, Serrani, Pierfederici. Allenatore: Yuri Bugari

ARBITRO: Simone Picchi di Lucca (Bianchi e Meloni)

RETI: pt 21’ Bisegna (rig.); st 5’ e 29’ Traini, 45’ Bosi, 48’ Trudo

NOTE: spettatori 360 di cui 285 abbonati per un incasso totale di euro 647. Ammoniti: Di Stefano, Censori, Cameruccio. Angoli: 1-9. Recuperi: pt 0’ st 3’.





VASTESE-SAMMAURESE 0-0



Vastese (4-3-3): Marconato, De Cinque, Mensah, Di Pietro (24’st Colitto), Bartoli, Campanella, Tafili, Manzo, Prisco, Fiore, Felici (15’st Santoro). Panchina: Rinaldi, Scutti, Cosenza, Manisi, Napolitano, Alberico, Irace. Allenatore: Favo

Sammaurese (4-3-3): Passaniti, Pesaresi, Tartabini, Rosini (31’st Pezzati), Santoni, Lombardo, Errico, Scarponi, Pieri (35’st Paganelli), Bonandi (18’st Spanò), Ninte. Panchina: Gori, Giulianelli, Coccolo, Gagliardini, Gualandi, Gaiani. Allenatore: Protti

Arbitro: Sili di Viterbo (Lippiello di Avellino e Cesarano di Castellammare di Stabia)

Ammoniti: Bartoli, Errico, Lombardi, Santoni