Serie A. Pescara tutto cuore. Milan piccolissimo. All'Adriatico è 1-1

PESCARA. Con una prestazione tutto cuore al cospetto di un Milan bruttissimo, il Pescara strappa un pari prezioso utile soprattutto per il morale e per affrontare con maggiore serenità il finale di stagione.

È un Pescara formato giovane quello scelto da Zeman, con l'esordio dal primo minuto di Coulibaly in luogo di un abulico Verre e il ritorno di Bahebeck (finalmente recuperato dai guai fisici) al centro dell'attacco. Prima da titolare in Serie A anche per Fiorillo, preferito a Bizzarri, protetto dalla consueta linea a 4 composta da Zampano e Biraghi sugli esterni e Bovo e Campagnaro centrali. A centrocampo Muntari davanti la difesa con Coulibaly e Memushaj. In avanti spazio sulle fasce a Benali e Caprari.





Nel Milan falcidiato dagli infortuni spazio al baby fenomeno Donnarumma tra i pali. Nel mezzo largo a Sosa, Pasalic e Mati Fernandez preferiti a Kucka e Locatelli. In avanti solo panchina per l'attesissimo ex Gianluca Lapadula, con Bacca unico terminale supportato da Ocampos e Deulofeu. Arbitra Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo in uno stadio Adriatico completamente esaurito (vuota la parte centrale della Nord in segno di protesta contro l'attuale stagione e la presidenza del Delfino).

Buon avvio del Milan. Continuo possesso palla e subito ricerca della profondità. Al 3' il primo pericolo per la porta di Fiorillo. Cross profondo di Paletta e conclusione al volo di Bacca che termina fuori non di molto.

L'approccio del Pescara è comunque buono e mantiene la partita viva sui binari dell'equilibrio e di rapidi e interessanti capovolgimenti di fronte. Di vere e proprie occasioni da gol però neanche l'ombra. Poi al 12' succede l'incredibile. Senza pressioni, Paletta effettua un retropassaggio folle all'indirizzo di Donnarumma, che non controlla e consente al pallone di rotolare in rete per l'autogol sicuramente più goffo dell'intera stagione di Serie A. La reazione del Milan è immediata ma produce soltanto una conclusione da fuori di Sosa ben controllata da Fiorillo. Colpito a freddo però l'undici di Montella non riesce a cambiare marcia nonostante continui e marchiani errori nel possesso di palla biancazzurro. Al 25' il Pescara sfiora addirittura il 2-0. Contropiede ben orchestrato da Bahebeck che allarga per Coulibaly il cui suggerimento nel mezzo per un compagno viene ostruito dall'intervento decisivo di Vangioni.

Al 37' torna a farsi vivo il Milan con un colpo di testa in area di Ocampos che termina a lato di un soffio. Gli svarioni difensivi degli adriatici sono gravi e continui e il gol degli ospiti è nell'aria e al 41' arriva puntuale. Contropiede devastante orchestrato da Deulofeu che a campo libero scherza in velocità con Campagnaro e costringe Fiorillo al difficilissimo intervento. La difesa del Delfino non libera e consente a Pasalic tutto solo in area (su assist di Bacca) di girare indisturbato a rete.

Nessun cambio in avvio di ripresa, con il Milan che sfiora il sorpasso già al 2' con Bacca il cui tentativo in piena area di rigore viene contrato da un difensore abruzzese.





All'11' interessante combinazione Mati Fernandez-Bacca-Sosa con conclusione da fuori di quest'ultimo che prende l'esterno della rete.

Al 14' standing ovation per Lapadula che prende il posto di Bacca tra gli applausi dell'intero stadio Adriatico. Un minuto dopo direttamente su calcio di punizione Bovo sfiora il palo complice una leggera deviazione in barriera.

Girandola di cambi a centrocampo con Zeman che dà forza ed energia alla mediana (Bruno per Muntari) e Montella che inserisce Locatelli in cabina di regia per Sosa.

Al 29' occasionissima per il Pescara. Memushaj ruba un bel pallone in area e suggerisce profondo per Benali che tutto solo davanti a Donnarumma ma da posizione decentrata spara addosso al portiere rossonero. Fuori Caprari dentro Cerri, Zeman cerca centimetri per dare maggiori soluzioni alla manovra offensiva dei suoi.

Al 35' la ghiotta chance è del Milan che nel cuore dell'area di rigore non trova il tocco preciso di Lapadula che esalta i riflessi di Fiorillo.

Al 41' sugli sviluppi di un corner palo pieno di Romagnoli con il Pescara sulle gambe incapace di uscire dalla propria metà campo. Al 44' dopo lunghi minuti di assedio, in contropiede il Delfino sfiora il colpaccio con un colpo di testa di Benali che si spegne di un nulla a lato.

In pieno recupero ancora Lapadula vicino al 2-1 ma a botta sicura viene contrato da Campagnaro.

Domenica prossima il Delfino tornerà in campo alle ore 12,30 in casa dell'Empoli a caccia di una salvezza ancora lontanissima ma non impossibile in caso di vittoria al Castellani...





PESCARA-MILAN 1-1 (primo tempo 1-1)



MARCATORI: 12'pt autogol Paletta (P); 41'pt Pasalic (M).

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Zampano, Campagnaro, Bovo, Biraghi; Memushaj (40'st Milicevic), Muntari (21'st Muntari), Coulibaly; Benali, Bahebeck, Caprari (31'st Cerri). A disposizione: Bizzarri, Crescenzi, Verre, Kastanos, Brugman, Mitrita, Muris, Cubas, Fornasier. Allenatore: Zeman.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Paletta, Romagnoli, Vangioni; Pasalic, Sosa (25'st Locatelli), Mati Fernandez (32'st Kucka); Ocampos, Bacca (14'st Lapadula), Deulofeu. A disposizione: Storari, Plizzari, De Sciglio, Lapadula, Honda, Gomez, Poli, Zapata, Antonelli. Allenatore: Montella.

ARBITRO: Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo (De Pinto-Di Vuolo).

NOTE: Presenti sugli spalti circa 21mila spettatori (tutto esaurito) con larga rappresentanza ospite. Ammoniti: Biraghi, Bovo, Paletta, Coulibaly, Sosa, Memushaj, Locatelli. Espulsi: nessuno. Recupero: 0'pt; 5't.



Andrea Sacchini