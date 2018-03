È subito Zemanlandia alla prima! Il Pescara annienta il Genoa (5-0)

PESCARA. Tutto ricomincia da dove era finito. L'avvento di Zeman in panchina porta i primi sorrisi e soprattutto la prima vittoria di una stagione fino alle ore 15,00 del 19 febbraio 2017 completamente da dimenticare per il Pescara. 5-0 al Genoa frutto di una prestazione incredibile per determinazione, intensità e volontà.

È servito il ritorno di Zeman per centrare una vittoria in Serie A che in riva all'Adriatico mancava da oltre 4 anni (1-0 al Catania il 21 dicembre 2012 con Bergodi in panchina).

Il successo ma soprattutto la prestazione del Pescara non fa altro che aumentare i rimpianti per un cambio in panca tardivo.

Subito tante novità nel primo Pescara di Zeman, con il ritorno al 4-3-3 e il definitivo addio al doppio trequartista dietro l'unica punta dell'era Oddo. Bizzarri e non Fiorillo in porta, in difesa Coda e Stendardo nel mezzo preferiti a Fornasier, con Biraghi e Zampano sulle fasce. A centrocampo Bruno in cabina di regia con Memushaj e Verre mezze ali. Le novità più importanti in attacco con Caprari e Benali ali a supporto di Cerri.

Nel Genoa falcidiato da assenze e indebolito da un insensato mercato di gennaio, Juric sceglie il 4-2-3-1 con Lazovic, Rigoni e Palladino in appoggio a Simeone unica punta.

Il Pescara parte subito forte e lascia intravedere i primi frutti dell'idea di calcio di Zeman. Al 5' il vantaggio del Pescara. Lancio profondo per Cerri che elude l'uscita di Lamanna e nel tentativo di mettere palla nel mezzo Orban insacca nella propria porta.

La reazione immediata del Genoa è ben contenuta dal Pescara, che pressa alto e costringe spesso all'errore i portatori di palla ospiti.





Al 15' però bella iniziativa di Simeone, palla rimessa al centro da destra di Lazovic per la conclusione di Palladino che da distanza ravvicinata non inquadra lo specchio della porta.

Al 20' altra azione travolgente dei biancazzurri e raddoppio meritatissimo. Passaggio perfetto di Biraghi per Caprari che sul filo del fuorigioco fa secco per la seconda volta Lamanna. È tutto un altro Pescara, cambiato nello spirito e nella mente, che in contropiede dà sempre l'impressione di poter colpire a piacimento.

Al 30' Juric corre ai ripari inserendo Pandev per Hiljemark ma dopo neanche 60 secondi arriva il tris da favola dei biancazzurri. Classica azione zemaniana, Genoa in bambola e Benali da 2 passi non sbaglia: 3-0 e squadre al riposo tra gli applausi di un Adriatico in festa nonostante lo sciopero di presenza e tifo della Curva Nord, in protesta contro la gestione del patron Sebastiani.



Nella ripresa subito un cambio (il secondo) per Juric che sbilancia ulteriormente un Genoa già iper-offensivo. Fuori Lazovic e dentro Pinilla con il modulo che passa al 4-2-4.

Ma è sempre Pescara show. Al 6' azione meraviglia di Caprari che con un sombrero si libera di un difensore del Genoa e da buona posizione costringe Lamanna alla grande parata. All'8 assist di Cerri per la conclusione al volo di Benali che non inquadra lo specchio.

Nel finale ci prova il Genoa con Pinilla e Pandev ma non è proprio giornata per il grifone, che subisce addirittura il pokerissimo di Caprari al 36'. Prima del triplice fischio c'è addirittura tempo per il 5-0 di Cerri che finalizza col destro uno splendido traversone basso di Zampano.

Domenica prossima Pescara di scena a Verona contro il Chievo.





PESCARA-GENOA 5-0 (primo tempo 3-0)



MARCATORI: 5'pt autogol Orban (P); 19'pt e 36'st Caprari (P); 31'pt Benali (P); 42'st Cerri (P).

PESCARA (4-3-3): Bizzarri; Zampano, Stendardo, Coda (38'st Bovo), Biraghi; Verre (22'st Muntari), Bruno, Memushaj; Caprari, Cerri, Benali (30'st Pepe). A disposizione: Fiorillo, Crescenzi, Kastanos, Brugman, Pepe, Vitturini, Mitrita, Muric, Fornasier. Allenatore: Zeman.

GENOA (4-2-3-1): Lamanna; Izzo, Burdisso, Laxalt, Orban; Cataldi, Hiljemark (30'pt Pandev); Lazovic (1'st Pinilla), Rigoni, Palladino; Simeone (17'st Edenilson). A disposizione: Rubinho, Zima, Edenilson, Cofie, Beghetto, Munoz, Brivio, Morosini, Ninkovic. Allenatore: Juric.

ARBITRO: Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta (Manganelli-Pegorin).

NOTE: Presenti sugli spalti circa 10mila spettatori con rappresentanza ospite. Ammoniti: Rigoni, Biraghi, Caprari. Espulsi: nessuno. Recupero: 2'pt;









Andrea Sacchini