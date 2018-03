Stasera c'è l'Inter ma Oddo guarda la realtà: «non un dramma retrocedere»

MILANO. Con la solita emergenza infortunati, il Pescara è partito ieri pomeriggio in charter alla volta di Milano in vista del match di questa sera (ore 20,45) allo stadio San Siro contro l'Inter. A caccia di un miracolo al cospetto di una formazione che vuole allungare a 7 la striscia di vittorie consecutive, Oddo sembra voler dare fiducia al 3-5-2 che a fasi alterne ha fatto intravedere buone cose con Napoli e Sassuolo. Fuori Campagnaro, Gyomber e Bovo, la vera emergenza sarà soprattutto in attacco con Bahebeck convocato ma a mezzo servizio e Gilardino e Caprari non convocati. Davanti a Bizzarri (scartata almeno per il momento l'ipotesi Fiorillo), agiranno Coda, Stendardo e uno tra Fornasier e Crescenzi (favorito il secondo). A centrocampo Verre, Bruno e Memushaj con Zampano e Biraghi a presidio delle corsie esterne. In avanti Benali (o Pepe) a supporto di Bahebeck. Se il centravanti francese non dovesse recuperare, spazio dall'inizio a Cerri.

Tra le fila dell'Inter pochissime sorprese, con lo spauracchio Icardi supportato da Candreva, Joao Mario e Perisic favoriti su Eder. A centrocampo Brozovic certo del posto con Medel centrale di difesa per far rifiatare Miranda.





«Non siamo ancora retrocessi malgrado è inutile nascondersi il momento non è facile» – ha dichiarato nella consueta conferenza stampa della vigilia il tecnico del Pescara, Massimo Oddo – «mancano ancora 18 partite e tutto può succedere. Io non mi sento spacciato e la squadra non si sente spacciata. Abbiamo il dovere di crederci fino alla fine. Questa squadra non vale i 6 punti che ha guadagnato fin'ora in classifica, di questo ne sono convinto».

Inevitabile però guardare in faccia la realtà, con 12 punti dall'Empoli e un calendario tutt'altro che in discesa con Fiorentina, Lazio e Torino dopo il match di questa sera con l'Inter: «anche in caso di retrocessione non sarebbe un dramma. Come la società è ripartita 4 anni fa, sarà in grado di rifarlo nuovamente. Sono contento della fiducia del presidente, sono pronto a rimanere su questa panchina anche in Serie B».

Oddo ha convocato i portieri Fiorillo, Bizzarri e Aldegani; i difensori Biraghi, Crescenzi, Gyomber, Zampano, Stendardo e Coda; i centrocampisti Cubas, Benali, Bruno, Memushaj, Verre e Muric; gli attaccanti Cerri, Mitrita, Pepe, Bahebeck e Kastanos; i giovani Delli Carri, Maloku e Milicevic.

Fischio d'inizio questa sera alle ore 20,45 allo stadio San Siro di Milano.



Andrea Sacchini