Taglio stipendi consiglieri regionali, maggioranza D’Alfonso boccia emendamento M5S

ABRUZZO. All'indomani del referendum costituzionale che ha segnato la clamorosa bocciatura della riforma Renzi da parte degli italiani, il M5S torna sul tema delle indennità dei consiglieri regionali.

Anche perché il Pd ha propagandato la riforma costituzionale come, tra le altre cose, indispensabile per la riduzione dei costi della politica, in particolare delle indennità dei consiglieri regionali.

I 5 Stelle hanno così voluto dare alla maggioranza l’ ulteriore possibilità di credibilità depositando un emendamento volto proprio a questo scopo.

Così i grillini sono tornati alla carica inserendo all'interno della modifica alla legge numero 40 in materia di indennità e vitalizi, un emendamento per la diminuzione degli stipendi per il consiglieri regionali che oggi, tra tutte le voci che lo compongono, possono raggiungere i 13mila euro mensili.

«Abbiamo proposto che l'indennità, lo stipendio per capirci, di un consigliere regionale non superasse i 5mila euro lordi e che i rimborsi spese fossero ridotti, dagli attuali 4.100-4500, a 2500 euro», spiega Marcozzi firmataria dell'emendamento.

«Benché il M5S si sia speso molto per il NO alla riforma Renzi-Boschi-Verdini, da sempre ci battiamo per la diminuzione degli emolumenti dei politici».

I consiglieri regionali del M5S hanno rinunciato, infatti, fino ad oggi, a oltre 400mila euro dei loro stipendi creando un fondo di garanzia per le PMI abruzzesi.





«I tagli proposti», continua Marcozzi, «sono in linea con quanto propagandato durante la campagna referendaria dal PD, che addirittura si era detto pronto a modificare la Costituzione pur di tagliare i costi della politica».

Il risparmio stimato per le casse regionali, dunque per i cittadini abruzzesi, dall'approvazione dell'emendamento sarebbe consistito in una riduzione media di 3.600 euro per consigliere al mese che corrisponde ad una riduzione che oscilla da un minimo di 110.000 ad un massimo di 140.000 euro mensili e, quindi, da un minimo di 1,3 ad un massimo di 1,7 milioni di euro annui. Circa il 7% della spesa complessiva dell'intero consiglio regionale.

«Purtroppo, alla prova dei fatti, la maggioranza di Governo regionale dimostra la oramai comprovata ipocrisia e vota contro» dichiara Marcozzi.

«È l'ennesima prova, se ancora ve ne fosse bisogno, che la riforma costituzionale di Renzi e sodali mirava solo alla riduzione della sovranità dei cittadini italiani e non anche alla riduzione dei costi della casta politica».