Tir a fuoco sull’A14 tra Pescara Nord e Roseto

PESCARA. Disagi questa mattina sull'autostrada A14, poco prima delle 9 in direzione sud nel tratto compreso fra Roseto degli Abruzzi (Teramo) e Pescara Nord, a causa di un tir che ha preso fuoco: il mezzo si è adagiato sul new jersey centrale della carreggiata ed ha preso fuoco, all'altezza del km 360, nei pressi del casello di Pescara Nord-Città S. Angelo.

Il conducente del mezzo pesante, che trasportava surgelati, è rimasto fortunatamente illeso.

Sul posto stanno operando vigili del fuoco, polizia stradale, personale della Società Autostrade e 118.

Per poter operare con i soccorsi e per poter domare l'incendio è stato chiuso il tratto autostradale in entrambi i sensi di marcia: per questo motivo si sono formati tre km di coda tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara e in direzione opposta, verso Ancona tre km di coda tra Pescara Nord e Pineto.

In alternativa dopo l'uscita obbligatoria a Roseto degli Abruzzi, dove si è formato un km di coda, si può percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in autostrada a Pescara Nord. Per chi viaggia in direzione di Ancona, si consiglia l'uscita di Pescara Nord, con rientro a Pineto attraverso la SS16 Adriatica.





ORE 13. AUTOSTRADA RIAPERTA

È stata riaperta intorno alle 13 con scambio di carreggiata l'autostrada A/14 in Abruzzo, nel tratto compreso tra Roseto degli Abruzzi e Città Sant'Angelo-Pescara Nord.

Al momento restano cinque chilometri di coda verso Pescara. Sul posto hanno operato Vigili del Fuoco di Pescara e Teramo, polstrada e personale di Autostrade. Intervenuto anche il 118, ma non ci sono stati feriti. Gli interventi sono stati coordinati dal Centro operativo autostradale (Coa) di Città Sant'Angelo. Rallentamenti e code anche sulla Ss16 e sulla viabilità ordinaria a causa della chiusura dell'autostrada.