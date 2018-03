Sulmona, convegno Partito Rifondazione Comunista: «nel nome dell’unità»

SULMONA. Il circolo territoriale della Valle Peligna di Rifondazione comunista si è riunito, domenica, nella sala Mazara del comune di Sulmona per parlare di “temi comuni” e del post berlusconismo.

Presenti all’incontro diversi esponenti locali dei comitati per l'ambiente, per l'acqua bene comune, per la difesa della sanità pubblica e dei Gas (gruppi di acquisto solidale), oltre ai rappresentanti dei partiti dei Comunisti Italiani, Sinistra Ecologia e Libertà e Italia dei valori.

Trovare una linea condivisa è l’obiettivo princeps del partito che continua a difendere con le unghie e con i denti i beni comuni quali lavoro, ambiente, sanità pubblica, istruzione, cultura.

«Per questo», ha dichiarato il Partito della Rifondazione Comunista (Federazione provinciale de L'Aquila), «proponiamo di chiamare questo progetto "la casa di beni comuni", dove ogni cittadino e cittadina possano identificarsi sulla concretezza delle pratiche e contribuire all'elaborazione di una nuova idea del territorio peligno e dei comuni che lo compongono».

Il convegno sul bene comune è stato un’ occasione per eleggere il direttivo e il nuovo segretario del circolo, Mattia Catalano, venticinquenne lavoratore precario residente a Vittorito, già attivista del comitato referendario per l'acqua bene comune e del movimento studentesco.

Unità è stata ribadita anche sul fronte partitico.

E’ importante, secondo il partito comunista un polo aggregante che parta dalla centralità dei diritti dei lavoratori, con la Federazione della Sinistra.

Tra gli altri temi che hanno tenuto banco non sono mancati la proposta di modifica della legge elettorale in senso proporzionale puro e delle primarie di programma dove il confronto sia incentrato non sui learder ma sui temi concreti che caratterizzano i movimenti.

Si è parlato infine della patrimoniale, della lotta alla speculazione finanziaria, taglio delle spese militari e di questioni strettamente attuali come la contrarietà al governo tecnico Monti (che il partito rifondazione comunista addita come un'emanazione diretta della Banca centrale europea) «volta a mantenere gli equilibri del sistema capitalistico-finanziario che ha prodotto la crisi attuale», di elezioni anticipate per ridare subito la parola al popolo sovrano «come unica via per rigenerare le istituzioni democratiche dopo la logorante stagione del berlusconismo».

15/11/2011 9.32