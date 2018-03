Celano, pioggia di critiche sul sindaco. Di Stefano: «debiti e bugie»

CELANO. «21 milioni di euro di opere pubbliche svanite nel nulla, bugie e promesse non mantenute».

E’ questo il ritratto che Antonella Di Stefano segretario del Comune di Celano dà del sindaco Filippo Piccone. All’indomani della disfatta berlusconiana le critiche dispensate a iosa contro i suoi, hanno il sapore della resa dei conti.

«Così come», dice Di Stefano, «è oramai certificato il fallimento della politica berlusconiana a livello nazionale ed internazionale, è altrettanto certificato il fallimento dell’amministrazione comunale della destra a Celano».

Secondo il segretario, «il primo cittadino avrebbe indebitato il Comune con una rata da 1 milione di euro all’anno fino al 2038, disastrato l’intera classe dirigente del Comune, riducendo le istituzioni ad un ufficio del “suo” staff».

E ancora la critica-sfogo non risparmia neppure i lavori di realizzazione della “rotonda” in via della Torre «che si stanno rivelando inutili, anzi dannosi, ai fini della sicurezza dei cittadini, con un progetto che viene modificato di ora in ora, il fallimento dell’iniziativa sulla raccolta differenziata, nessuna iniziativa per il recupero e la valorizzazione del centro-storico, i mancati benefici economici dell’attuazione dal piano-casa».

E, per buona pace dei cittadini, secondo la Di Stefano, «sono spariti nel nulla l’iniziativa del parcheggio di palazzo Marinucci, la realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici per migliorarne l’efficienza energetica, gli interventi essenziali nei quartieri cittadini e nei borghi di 8.000 e strada 14».

Di contro, invece, aumentano dubbi e tasse «motivo», dice il segretario, «che costringerà il sindaco a mettere nuovamente le mani in tasca ai cittadini». C’è poi una enorme confusione sulla iniziativa di demolizione della scuola di piazza Aia, contro la quale è sorto un comitato che avrebbe raccolto ad oggi 1000 firme di cittadini contrari alla demolizione dell’edificio.

«Il sindaco Piccone», conclude, «l’uomo del centro commerciale fantasma, delle bugie del villaggio turistico, dell’aeroporto e della scuola di volo, del centro di medicina nucleare, del parcheggio sotto piazza IV Novembre, l’inventore della municipalizzata e dell’Università a Celano, un sindaco che nulla ha saputo fare contro la chiusura dello zuccherificio e che nulla sta facendo per la sua riconversione, continua a fare passerelle, annunci di opere clamorose, ma la realtà è quella di un vuoto politico-amministrativo che ha lasciato tutte le problematiche del nostro comune irrisolte».

14/11/2011 11.20