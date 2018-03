Elezioni L'Aquila, Cialente si ricandida

L'AQUILA. Il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente ha comunicato ieri pomeriggio la sua disponibilità a ricandidarsi alla guida del Comune.

Sarà lui il candidato del Partito democratico per le primarie del centrosinistra. L'annuncio è avvenuto nel corso di una riunione ampia dei dirigenti cittadini del Pd aquilano, alla quale hanno partecipato anche i coordinatori dei circoli territoriali e i segretari regionale, provinciale e comunale Silvio Paolucci, Mario Mazzetti e Francesco Iritale e il deputato Giovanni Lolli.

«Ho preso la decisione al termine di una notte tormentata, alla fine ha prevalso il mio amore per la città», ha spiegato il primo cittadino. «Vengo da anni difficili e so che mi sto caricando di nuove responsabilità - ha continuato con voce distesa - ma se non avessi fatto questa scelta l'avrei vissuta come una specie di fuga». In riferimento ai suoi rapporti con il deputato democratico Giovanni Lolli, dato da molti come il suo principale competitore per l'investitura alle primarie, ha chiarito: «Giovanni per me è come un fratello, in questi giorni ci siamo sentiti spesso per la questione della legge sul terremoto in discussione alla Camera, e insieme abbiamo sorriso di questo presunto dualismo che, in realtà, non c'é mai stato. Anche se – ha ammesso - ci sono voci discordanti dentro il partito, come quella del consigliere comunale Vincenzo Rivera, che è stato molto critico nei miei confronti, ma io non amo l'unanimismo, per cui le posizioni critiche sono ben accette». «Ho già comunicato la mia decisione alla Giunta – ha aggiunto- e passerò la serata a incontrare gli alleati della coalizione. Sono molto fiducioso per questa nuova avventura che sta per cominciare».

La ricandidatura di Cialente «è un'ottima notizia per L'Aquila e per gli aquilani – ha commentato Paolucci - perché la città ha bisogno di Massimo Cialente, della sua determinazione e della sua affidabilità. Ora si apre una fase di grande partecipazione, con la convocazione dell'assemblea cittadina del Pd e del pieno coinvolgimento delle associazioni, dei movimenti, di tutti coloro che vogliono dare una mano a ricostruire economicamente e socialmente questa città. Le elezioni dell'Aquila saranno l'obiettivo più importante delle prossime elezioni amministrative in Abruzzo e quindi l'intero Partito democratico abruzzese è mobilitato per raggiungere questo obiettivo».

«Ho stima del sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, ma non entro nel merito delle scelte fatte dal partito a livello aquilano», ha commentato invece il vice presidente della Camera dei deputati e presidente del Pd Rosi Bindi, a margine della presentazione del secondo numero della pubblicazione "Progetto città - Quaderni del dopo terremoto", che si è svolto presso la Casa del volontariato dell'Aquila.

