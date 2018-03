Primarie a L’Aquila, Sel: «serve più tempo per prepararsi»

L’AQUILA. «Un'alleanza tra una pluralità di forze disposte a costruire idee e progetti insieme con i cittadini in vista delle primarie, richiede tempo».

E’ questo il messaggio lanciato da Sel (Sinistra Ecologia Libertà) attraverso il coordinatore del circolo Giustino Masciocco che definisce la scelta del 18 dicembre, (data ipotizzata per svolgere le primarie), «non convincente, perché troppo vicina».

E infatti Sel torna a ribadire la sua idea di “primarie partecipate” in cui i cittadini si sentano parte integrante dei progetti e si esprimano attivamente, in varie forme (web, assemblee, concorsi di idee), su una griglia di temi ritenuti prioritari per la ricostruzione della città. Un obiettivo di lungo respiro che richiede un tempo più lungo e che «non è una tattica di temporeggiamento», precisa Masciocco, «ma sostanza per iniziare una nuova storia del governo della città. Vogliamo fare de L’Aquila un laboratorio nazionale, un “grande cantiere” di sperimentazione di democrazia rappresentativa e partecipativa».

Fin dallo scorso mese di luglio Sinistra Ecologia Libertà aveva espresso la sua posizione sull’uso delle primarie. Ed oggi l’Assemblea del Circolo dell’Aquila ribadisce attraverso il documento approvato all’unanimità dall’assemblea del Circolo dell’Aquila nella riunione del 17 ottobre 2011, la posizione di allora.

«Superare il governo dei commissari e delle legislazioni speciali», commenta il coordinatore, «è condizione necessaria e prioritaria, perché su di essa si è consumato lo svuotamento delle istituzioni rappresentative e del ruolo delle comunità locali, ma non è condizione sufficiente se non si ristabilisce un rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni a partire dal Comune che è il luogo più vicino agli abitanti del territorio. Sel è convinta che per ottenere questo risultato sia necessario compiere una scelta di discontinuità e che in questa fase il clima politico non permetta di presentarsi agli elettori con un patto esclusivo tra i partiti del centro-sinistra che ignori la straordinaria vitalità e voglia di partecipazione espressa in questi anni difficili dai cittadini, dai comitati, dalle associazioni, dalle organizzazioni sociali. L’Aquila ha bisogno dei cittadini per costruire la buona politica, quella utile a ricercare soluzioni ai problemi e non a costruire rendite di posizione, ma la ricostruzione fisica, sociale e del lavoro ha bisogno anche dei partiti con cui condividere, rappresentanze, responsabilità, legame con lo scenario nazionale ed europeo».

m.b. 18/10/2011 13.02