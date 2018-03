Powercrop, Acerbo e Saia: « il comitato Via va riconvocato»

AVEZZANO. Che cosa avrà spinto Maurizio Acerbo e Antonio Saia (Prc) a chiedere con urgenza al presidente Gianni Chiodi di riconvocare il Comitato Via (valutazione impatto ambientale) sulla centrale a biomasse Powercrop, da realizzare ad Avezzano, località Borgo Incile?

«Degli aspetti poco chiari», dicono. Infatti ciò che non convince i due sarebbero l’ inosservanza delle normative comunitarie in materia di qualità dell'aria e la procedura di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza ambientale da parte di Powercrop. «Tutti i presupposti», affermano, «per una violazione della normativa comunitaria».

Ai consiglieri non risulta che il Comitato Via abbia preventivamente sentito gli Enti Parco, prima di dare l’ok al progetto, come invece previsto dal Dpr.357/97. Poi, mentre le leggi comunitarie in materia di monitoraggio della qualità dell'aria per la realizzazione di impianti del genere, prevedono almeno 270 giorni di controlli, secondo loro, «lo studio presentato dalla Ditta Powercrop si basa sull’aria di Ovindoli, comune a quota 1376 metri sul livello del mare, con dati che si riferiscono a due sole campagne di monitoraggio condotte a luglio per un totale di soli 18 giorni (dal 04-07-2006 al 09-07-2006 e dal 03-07-2007 al 15-07-2007). Il Borgo Incile,invece, dove sorgerà la centrale, è posto a 660 metri di quota in un contesto ambientale totalmente diverso da quello a cui si riferiscono i dati della qualità dell'aria usati».

«Perciò», puntualizzano Acerbo e Saia, «visto che lo stabilimento in questione brucerà oltre 270.000 tonnellate/anno di biomassa è fuorviante fare questi controlli in località montane di villeggiatura».

Ecco che, dopo i dubbi di carattere burocratico (il lungo lasso di tempo intercorso tra la decisione favorevole del comitato regionale per la Via e la sua pubblicazione sul Bura) e sugli effetti di natura ambientale, i consiglieri sollevano dubbi sulla qualità dei lavori di valutazione ambientale. «Chiediamo a Chiodi», concludono, «se siano stati, ufficialmente richiesti i pareri ai tre Enti parco nazionali e al parco sirente-velino e se non ritenga che la procedura debba essere svolta su dati ambientali di qualità dell'aria esclusivamente della zona oggetto dell'intervento».

Marirosa Barbieri 14/10/2011 9.50