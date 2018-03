Giustizia, sinistra unita in Marsica a difesa dei tribunali

AVEZZANO. Da Avezzano a Celano consiglieri d'opposizione uniti per non far chiudere i tribunali minori.

I consiglieri d’opposizione del Comune di Avezzano (Pd, Fli, Api, Rp), insieme ai consiglieri d’opposizione del Comune di Celano (UnitInsieme per Celano), si sono incontrati nei giorni scorsi con l’intento di costituire un gruppo di lavoro.

L'idea è quella di istituire un tavolo permanente che «sia in grado di affrontare le numerose problematiche che affliggono la Marsica».

In questo primo incontro è stato posto al centro della riflessione il tema della giustizia. «Il reale rischio di soppressione per i tribunali non provinciali, è infatti l’ultimo, in ordine di tempo, dei campanelli d’allarme per l’intero territorio», hanno commentato i consiglieri.

«Ad esso bisogna aggiungere infatti la progressiva spoliazione di servizi che negli ultimi anni sta investendo le aree interne abruzzesi: oltre alla giustizia, vanno aggiunti i numerosi servizi prestati dall’Agenzia Arssa, dal Corpo Forestale dello Stato, dal Consorzio industriale, per non parlare della grave situazione in cui versa la sanità e non ultimo il settore dei trasporti. Tale situazione infatti rappresenta un crescente rischio per l’economia, l’occupazione, la salute e la qualità della vita dei cittadini».

I gruppi di opposizione delle due città procederanno all’individuazione di una proposta concreta sul tema Giustizia da presentare in una prossima conferenza pubblica aperta a cittadini, istituzioni e rappresentanti delle categorie sociali.

Gli amministratori presenti alla riunione ribadiscono la necessità di un «progetto generale per il territorio che sia orientato alla salvaguardia dell’occupazione e dei servizi della città di Avezzano e degli altri comuni dell’area marsicana».

