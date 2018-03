Alluvione in Abruzzo, D’Alessandro: «né soldi, né impegno ma tante promesse»

L’AQUILA. «L’Abruzzo è figlia illegittima del governo».

A dirlo è Cesare D’Alessandro vice capogruppo Idv alla Regione Abruzzo che sottolinea come, a distanza di sei mesi dalle due alluvioni che hanno scosso Veneto, Marche e Abruzzo, la Regione Abruzzo «non abbia mosso un dito per attivare tutte le misure necessarie al superamento dell’emergenza, compreso il ristoro dei danni subiti dagli alluvionati (cittadini e imprese in primo luogo) e gli interventi di ripristino e prevenzione idraulica necessari».

«Anzi», sottolinea D’Alessandro, «un’iniziativa c’è stata ma purtroppo solo a parole: il presidente Gianni Chiodi subito dopo gli eventi alluvionali, si è impegnato ad ottenere dal governo la nomina di Valter Catarra, presidente della Provincia di Teramo, come commissario per il superamento dell’emergenza. Peccato che non sia stato seguito da nessun atto formale. Gli impegni sono rimasti disattesi, le promesse da marinaio e senza un’ordinanza non si può attivare alcuna misura.

Perché questo enorme e soprattutto anomalo ritardo? Forse perché con la nomina del commissario il governo avrebbe dovuto reperire anche i finanziamenti promessi, benché pochi e inadeguati?».

E infatti, senza autorizzazioni ufficiali, gli uffici tecnici della Regione non possono fare altro che accogliere e registrare e archiviare le richieste dei danneggiati. Tutto ciò a detrimento di quanti hanno perso o rallentato le proprie attività in seguito all’alluvione. E l’atteggiamento delle istituzioni abruzzesi stride fortemente con i risultati ottenuti dal Veneto.

«Sono stati sufficienti soltanto sei giorni, in Veneto», dichiara Cesare D’Alessandro, «perché il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, fosse nominato commissario per il superamento dell’emergenza, peraltro ottenendo dal governo la bella somma di 300 milioni, probabilmente da incrementare, per far fronte ai danni subiti». Parole dure, quelle del capogruppo, che non risparmiano neanche la Provincia, accusata di «inspiegabili silenzi». «Nonostante le continue sollecitazioni dei sindaci»,dice,«da parte del governo nazionale, dell’assessorato regionale e dell’amministrazione provinciale (tutti targati Pdl) è sceso il mutismo assoluto su una questione di vitale importanza per la provincia di Teramo e l’intero Abruzzo».

