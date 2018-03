Nuovo partito a L’Aquila: nasce lista civica L’Aquila che vogliamo

L’AQUILA. Un nuovo partito, un candidato sindaco alla guida e 9 obiettivi da realizzare in cinque anni.

Sono queste le basi della lista civica L’Aquila che vogliamo, un nuovo progetto politico pensato e realizzato il 20 luglio scorso da sei professionisti aquilani: Pier Paolo Visione, Vincenzo Vittorini, Stefano Cencioni, Iginio Tironi, Pierluigi Menichetti e Stefano Di Salvatore, tutti provenienti da esperienze culturali diverse ma accomunati dall’amore per L’Aquila e dalla tragica esperienza del terremoto.

In particolare uno di loro, il candidato sindaco Vincenzo Vittorini, medico aquilano, perse moglie e figlia la notte del 6 aprile 2009 e da allora si dedicò alle iniziative di ricostruzione dell’Aquila antisismica attraverso la sua onlus 6 aprile per la vita. Sono loro che hanno pensato di «ridare slancio ad una città post terremotata che ha ancora tanto da offrire».

«Lcv (L’Aquila che vogliamo) ritiene che la città abbia bisogno di un progetto serio che le permetta di competere nel contesto globale», dicono i soci fondatori, «noi riteniamo che tutto questo si possa realizzare abbandonando le logiche di partito e cooperando tutti insieme. E’ per questo che abbiamo scelto un candidato sindaco(Vincenzo Vittorini) capace di governare per i prossimi 5 anni(2012-2017)».

Sono 9 i punti che L’Aquila che vogliamo intende sviluppare; si va dalla ricostruzione della città antisismica (sicurezza strutture, un piano regolatore da rivedere di sana pianta, cura degli spazi del verde urbano, tecnologie per il risparmio energetico), alle infrastrutture(costruzione di cunicoli intelligenti nel centro storico, connessione della città con frazioni e con il resto dell’Italia attraverso aeroporto commerciale, cabinovie, metropolitana su linea ferroviaria).

Particolare attenzione sarà dedicata alla crescita culturale giovanile attraverso la rifioritura del sistema universitario. L’ateneo aquilano conoscerà docenti internazionali, campus universitari, ricerca scientifica e attività di ufficio di collocamento. Non mancano all’appello, nel programma della lista civica, lo sviluppo economico e turistico della città per i quali si prevedono investimenti europei per finanziare innovazione, artigianato e tipicità, così come strutture ricettive, parchi urbani dopo aver ripristinato e valorizzato il castello e il parco del Sole, turismo religioso, archeologico, gastronomico.

Anche il sociale rientra tra le priorità da realizzare: in particolare si è pensato a centri di aggregazione, assistenza malati gravi o portatori di handicap, asili nidi e servizi di intrattenimento per anziani, volontariato e sicurezza stradale. L’obiettivo Comune per migliorare l’efficienza dell’amministrazione vedrà l’informatizzazione dei processi interni, concorsi con commissioni esterne, raccolta differenziata secondo il modello Val di Fassa.

E last but not least per lo sport e la cultura sono previste azioni di ripristino degli impianti sportivi pre sismici, del nuovo palazzetto dello sport ecosostenibile, il recupero delle pinete di San Giuliano e Roio con sentieri trekking attrezzati e la creazione di nuovi sentieri per andare in bici e a cavallo con base la villetta Assergi, la realizzazione di cabinovie a campo Imperatore ed il ripristino piazza D’Armi. Spazi verdi per concerti open air e per altre iniziative culturali non mancheranno così come si ricostruiranno luoghi della cultura e si valorizzeranno eventi tradizionali come la Perdonanza Celestiniana.

Il team che lavorerà al progetto di L’Aquila che vogliamo vedrà PierLuigi Menichetti nel ruolo di presidente, Stefano Cencioni nelle vesti di coordinatore e rappresentante legale ed Iginio Tironi come vice coordinatore.

m.b. 25/07/2011 10.35