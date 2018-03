Maggioranza Floris si ricompatta, Cipolloni presidente del Consiglio

AVEZZANO. Maggioranza Floris compatta, Lino Cipolloni sale sullo scranno di presidente del Consiglio comunale, conquistando un voto anche sul fronte opposto.

Dopo le tensioni delle scorse settimane è tornato il sereno in Consiglio. L'esponente del Popolo delle Libertà ha ottenuto la guida dell'assise civica cittadina con 18 voti, uno in più dei consiglieri di maggioranza in aula. Cipolloni ha ottenuto 2 voti in più del quorum necessario per l'elezione. Il consigliere di minoranza Vincenzo Patrizi, invece, proposto dall'opposizione, ha totalizzato sette preferenze.

«Il voto in aula», afferma soddisfatto il sindaco, Antonio Floris, «ha confermato la coesione e la solidità della coalizione di centrodestra che, nonostante l'assenza giustificata del consigliere Alfredo Chiantini, ha dimostrato, ancora una volta, di marciare compatta verso l'obiettivo con buona pace di chi si illudeva di poterla mettere in difficoltà. Ora possiamo concentrarci per portare a termine la legislatura onorando l'impegno affidatoci dai cittadini».

Come da copione l'intesa raggiunta nella maggioranza guidata dal sindaco Floris ha superato senza problemi la prova del nove. Obiettivo raggiunto senza problemi anche per la nomina del sostituto di Cipolloni sulla poltrona da vice presidente del consiglio: Franco De Nicola. E' stato eletto con 17 voti. Maggioranza compatta, quindi, a palazzo di città, dove Cipolloni torna a sedere sullo scranno di presidente.

«Ringrazio il sindaco e la maggioranza per avermi onorato di presiedere il consiglio», dichiara Cipolloni, «un compito delicato che svolgerò in assolutà imparzialità, impegnandomi nel modificare il regolamento ormai obsoleto in alcune parti. Obiettivo: dare al prossimo consiglio gli strumenti per operare al meglio nell'interesse della comunità».

