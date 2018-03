Pd L'Aquila, parte la festa della Cultura e si sciolgono i dubbi sul nuovo segretario provinciale

L'AQUILA. Parte oggi e proseguirà fino al prossimo 10 luglio la Festa nazionale democratica della Cultura a L'Aquila.

In questo momento così delicato per il Pd locale, diviso in più correnti e in difficoltà da mesi per la nomina di un segretario provinciale (solo perchè non ci riusciva a mettere d'accordo), tutti gli esponenti nazionali confluiscono nella città terremotata.

Ieri sera il nome tanto atteso è uscito dal cilindro: Mario Mazzetti (sindaco di Carsoli) sarà il candidato unico alla segreteria provinciale del Partito democratico dell'Aquila.

Estenuante il braccio di ferro delle ultime settimane e alla fine un accordo è stato trovato, proprio alla vigilia dell'evento del partito, solo perchè l'altro papabile, Americo Di Benedetto, ha rinunciato alla propria candidatura

Così il Pd può cominciare i festeggiamenti con più serenità, consapevole probabilmente che la strada da percorrere sarà ancora lunga.

Il programma dell'evento prevede l'apertura questa sera con il segretario nazionale del Pd, Pier Luigi Bersani e vedrà le presenze, nei giorni successivi, di molti dirigenti come Massimo D'Alema il 9 luglio, Giovanna Melandri il 6 luglio, Fausto Raciti l'8 luglio,Walter Veltroni il 7 luglio, Stefania Pezzopane, Massimo Cialente e Giovanni Lolli.

La festa si concluderà il 10 luglio con un'iniziativa pubblica con il responsabile nazionale della cultura Matteo Orfini, Guglielmo Epifani e Franco Marini.

Saranno giorni di dibattiti ma anche di concerti con Bandabardò, il 5 luglio, Marlene Kuntz, l'8 luglio, Orchestraccia il 7 luglio; previsto poi un omaggio a Rino Gaetano, il 9 luglio in occasione dei trent'anni dalla sua scomparsa e un incontro con lo scrittore Gianrico Carofiglio.

Ci saranno anche dei workshop di scrittura in collaborazione con la scuola Holden, di cinema con il regista Giuseppe Piccioni e di fotografia in collaborazione con l'Agenzia Contrasto. Inoltre sarà dato ampio spazio a progetti d'arte contemporanea.

05/07/2011 15.31