L'Aquila, strade chiuse e la protesta dell'imprenditore "condannato a morte"

PACENTRO. Continua da oltre due giorni lo sciopero della fame del ristoratore Francesco De Chellis: il suo ristorante di Fonte Romana è aperto ma inaccessibile dopo che la Provincia de L’Aquila, con un’ordinanza di 20 giorni fa, ha contemporaneamente chiuso la sr 487 e la sr 54.

Blocchi di cemento per sbarrare la strada e De Chellis è rimasto isolato. E’ stato anche costretto a disdire tutte le prenotazioni arrivate al suo locale diventato irraggiungibile.

Ieri dopo un sopralluogo al quale hanno partecipato il presidente della Provincia e l'ingegner Bonanni, firmatario dell’ordinanza, si è deciso di rimuovere i blocchi ma De Chellis non si fida.

Per questo ha deciso di continuare lo sciopero della fame fino a quando non vedrà con i suoi occhi la nuova contro ordinanza che annulla la precedente. Sa che ci vorrà ancora un pò ma non si arrende e attorno a lui tanti amici che gli infondono coraggio.



DECRETATA CHIUSURA DEL LOCALE

«Il 24 aprile», ha protestato De Chellis, «la Provincia ha praticamente decretato la chiusura della mia attività con i blocchi di cemento. Sono anni che lamentiamo la noncuranza di queste strade e di tutta risposta, dopo averci promesso lavori migliori, interrompono la viabilità. La situazione è grave non soltanto per le attività commerciali: dopo questo sbarramento, più su, c'è la conduttura dell'acqua di Pacentro che se per disgrazia viene manomesso diventa pure inaccessibile ai mezzi tecnici».

De Chellis ha raccontato di essere rimasto praticamente in trappola: «sono rimasto bloccato con la macchina. Riscendendo mi sono ritrovato questa sorpresa».

L’INCONTRO

Ieri pomeriggio c’è stato il sopralluogo dei tecnici della Provincia e c’era anche l’ingegner Bonanni che ha firmato l’ordinanza. De Chellis non si è trattenuto: si è scagliato contro il dirigente: «ma voi lo sapevate che avevo il negozio tra quelle due strade? Dovevate avvisare la gente. Vi dovete vergognare. Io da qui non mi muovo fino a quando non togliete i blocchi. Ci avete isolato, non posso nemmeno andare a controllare. Io ho chiamato in Provincia e sapete cosa avete risposto? ‘Ci dispiace’. Io ho investito tanto su questo territorio», ha continuato l’imprenditore, «avevo un bel lavoro fuori ma sono tornato perchè volevo stare qui, dovete fare in fretta perchè ho già perso troppi soldi. Ora mi arriva l’accredito Inps ed Inail… dove vado? Non siamo carne da macello, non si può continuare così».

I PROBLEMI

La strada regionale 487, come la SP 54, è stata interessata, nel corso degli ultimi anni, da numerosi cedimenti a causa di frane e massi che hanno invaso la carreggiata, costringendo il dirigente a emettere ordinanze di chiusura a marzo 2014, a settembre 2014 e l’ultima quella del 24 aprile 2018.

Ieri nel corso del sopralluogo i tecnici hanno constatato le criticità presenti: un diffuso dissesto del manto stradale nonché la presenza di diversi punti franosi caratterizzati anche da caduta massi. Il presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso ha raccolto dalle comunità l'esigenza di una riapertura immediata dei tratti inibiti al traffico, le motivazioni e le richieste degli esercenti delle attività turistiche, nonché di attività agricole. Il Presidente ha informato che sono stati già programmati e appaltati, nel tratto di strada regionale Caramanico Terme Km 44+030, lavori per un importo di 632 mila euro, tuttavia rappresentando la necessità di ulteriori opere per la eliminazione delle criticità rilevate durante il sopralluogo, che abbisogna di un ulteriore investimento che dovrà essere sostenuto, auspicabilmente, dal competente settore regionale della difesa del suolo. In ogni caso, per una immediata riapertura delle strade, il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso ha concordato che tale richiesta possa essere accolta unicamente con lo svolgimento di un’ attività di controllo e gestione puntuale e continua della viabilità, che non potrà essere assolta dalla Provincia.



IL RUOLO DEI COMUNI

Ed infatti è stato poi stabilito che saranno i Comuni di Pacentro e Campo di Giove a gestire il traffico e la vigilanza sulla Sr487 e la 54. L'accordo è stato sottoscritto dal presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, con i sindaci dei due Comuni.

L'intesa, sottoscritta a conclusione di un sopralluogo, prevede che siano i Comuni ad accollarsi l'onere di un'attività di controllo e gestione puntuale della viabilità. Pur di arrivare alla riapertura delle due strade, i sindaci hanno accettato la proposta della Provincia, nonostante le difficoltà economiche e la carenza di personale.

La Provincia si impegna a eseguire le opere programmate, per il risanamento delle strade e il ritorno a una normale e sicura viabilità. L'impegno di spesa è di 632 mila euro. Venerdì prossimo, 11 maggio, alle 10.30 in via Monte Cagno all'Aquila convocata una riunione con la FMI (Federazione Motociclistica Italiana), presenti i vertici nazionali e regionali che, appreso nel dettaglio della situazione della viabilità provinciale, hanno dichiarato la massima vicinanza e disponibilità per una rapida soluzione del problema.