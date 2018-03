Pronto soccorso, «mia mamma di 80 anni in attesa per 12 ore dopo una caduta»

L’AQUILA. Una donna di quasi 80 anni parcheggiata al pronto soccorso dell’Aquila per circa 12 ore in attesa di una visita dopo una caduta.

Per fortuna alla fine se l’è cavata con una contusione ma prima del responso ha dovuto attendere mezza giornata.

Una situazione surreale, secondo la famiglia, vista l’età della donna. La vicenda la racconta il figlio, Dino Rossi, esponente del Cospa, ancora incredulo per quanto accaduto.

Rossi, imprenditore agricolo attivo nelle denunce sulle problematiche riguardanti il suo settore, le nuove direttive Ce e l’ambiente, le nuove direttive CE, questa voltasi è scontrato con i problemi della sanità.





«Mancava il personale, per questo mia mamma è rimasta in attesa mezza giornata», racconta l’imprenditore. «Si sono giustificati proprio così quando ho telefonato al reparto per protestare e chiedere i motivi dell’attesa infinita. Io non ero presente lì in ospedale perché stavo lavorando e diciamo che è stato meglio così perché non mi sarei trattenuto….»

Ma Rossi non riesce ancora a digerire quello che è accaduto alla sua anziana madre: «è indecoroso ed incivile trattare peggio di un animale una persona anziana che ha sempre lavorato senza mai chiedere nulla».





E mentre la donna aspettava per la visita, Rossi ha pure cercato di contattare direttamente il manager della Asl, Rinaldo Tordera: «invece di rispondere al telefono, ha semplicemente riattaccato senza sapere chi ci fosse dall’altro capo della linea telefonica. Noi paghiamo profumatamente questi personaggi per gestire al meglio la sanità, però non si degnano nemmeno di rispondere al telefono».

Proprio al manager dell’azienda sanitaria Rossi avrebbe voluto rivolgere delle domande e chiedere se sia possibile che una donna anziana sia costretta a passare mezza giornata in attesa di una visita dopo una caduta, che ad una certa età è sempre meglio non sottovalutare.

L’imprenditore non si trattiene e lancia una domanda: «se invece di mia madre lì ci fosse stata la madre di Tordera, avrebbe pure lei atteso 12 ore?»