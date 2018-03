Strada asfaltata nel Parco d'Abruzzo, trasparenza zero da parte del Comune di Villavallelonga

ABRUZZO. La Stazione Ornitologica Abruzzese ha chiesto al Comune di Villavallelonga di poter accedere a tutti gli atti relativi al progetto di realizzazione di lavori sulla strada dei Prati d'Angro nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

L'associazione, autrice di ben 5 esposti sulla triste vicenda, lo scorso 14 luglio, appena avviati i lavori, oltre alle note inviate in Procura, aveva avanzato richiesta di accesso agli atti secondo le norme di legge che regolano la trasparenza sulla materia ambientale (D.lgs.195/2005).

Il comune di Villavallelonga aveva 30 giorni di tempo per rispondere e non l'ha fatto.

La strada oggetto di esposti e polemiche all’inizio dell’estate va da Villavallelonga (L'Aquila) fino alla Fonte della Aceretta. Si tratta di un tracciato di circa dieci chilometri esistente fin dal 1980 e che l'allora direttore del Parco, Franco Tassi, autorizzò il 25 febbraio 1992 con "asfaltatura ecologica". La ditta romana che a giugno ha eseguito i lavori per conto del Comune di Villavallelonga, però, ha iniziato ad asfaltare anche la zona prescritta dall'attuale direzione, quella che dall'incrocio del Vallone di Cervara porta alla Fonte della Aceretta, nell'area B di preparco. Dopo una prima diffida orale da parte dei guardiaparco, il direttore dei lavori è stato intimato a osservare le prescrizioni, ma i lavori di asfaltatura sono proseguiti.

«La questione della trasparenza», commenta Augusto De Sanctis, presidente dell'associazione, «travalica ogni posizione, pro o contro l'intervento. Gli elaborati richiesti sono atti pubblici e non capiamo perchè il Comune abbia assunto questo atteggiamento. Hanno la sindrome di Dracula, la paura della luce? Noi vogliamo collaborare lealmente con la pubblica amministrazione e con le istituzioni tanto che dopo Ferragosto abbiamo anche telefonato in comune sollecitando una risposta facendo notare che erano scaduti i termini da diversi giorni».

Ma adesso l’associazione ha coinvolto il difensore civico regionale che ha inviato una nota al comune per sollecitare una risposta.

«Una perdita di tempo per tutti», sottolinea De Sanctis, «per vedere documenti che sono depositati in comune e che sono assolutamente pubblici visto che riguardano un'opera realizzata con fondi dei cittadini. Riteniamo questa chiusura a riccio un ulteriore da parte del Comune su una questione molto grave che ha fatto parlare tutta Italia».

I lavori sono partiti nei mesi scorsi nonostante una lettera urgente che la Stazione ornitologica aveva recapitato ai vari enti interessati in cui si segnalava che erano stati autorizzati lavori in pieno periodo riproduttivo dell'avifauna all'interno di siti della rete Natura2000.

Tra le specie particolarmente protette nell'area dei pascoli sono presenti il Calandro, l'Averla piccola e la Tottavilla, passeriformi per i quali l'Unione Europea ha disposto particolari e stringenti misure di conservazione.

Secondo una Legge Regionale 3/2014 (Art.45) le strade di accesso ai pascoli devono essere chiuse al traffico ordinario magari anche per questo potrebbe essere inopportuno spendere 411.000 euro per asfaltarle.

Anche su quest'ultimo aspetto gli ambientalisti hanno presentato un esposto alla Corte dei Conti per verificare se un piccolo comune come Villavallelonga potesse accollarsi una spesa del genere per una strada che dovrebbe rimanere chiusa al traffico ordinario.

