Bilancio 2011, scoppia la polemica al Comune di Capistrello

CAPISTRELLO. Scoppia la polemica nel Consiglio comunale di Capistrello tra maggioranza e opposizione.

La presentazione del bilancio di previsione 2011 nel corso dell’ultima assise civica ha infatti fatto emergere in modo evidente i contrasti tra centrodestra e centrosinistra. In particolare il gruppo del Pd non ha proprio apprezzato la decisione del Partito delle libertà, tra l’altro costituitosi come gruppo consiliare nella stessa seduta, di abbandonare l'aula prima del voto.

Alfio Di Battista, capogruppo del Pd in Consiglio comunale, ha fatto notare che «l'importante documento, che nella circostanza, ad un anno esatto dall’insediamento alla guida del comune rovetano dichiarato in stato di dissesto nell’estate del 2009, rappresentava il primo vero atto politico programmatico dell'amministrazione Lusi, è passato quindi all'unanimità dei presenti, ovvero di tutta la maggioranza. Il PdL locale ha deciso di non prendere posizione e di non assumersi alcuna responsabilità, decidendo di uscire dalla sala consiliare con buona pace di chi li ha eletti come loro rappresentanti. Il particolare momento di difficoltà finanziaria che attraversa il nostro Comune, reso ancora più grave dall’insorgenza di ulteriori debiti che hanno fatto lievitare la massa passiva accertata dalla commissione liquidatrice a circa 3.500.000,00 di euro – puntualizza l’esponente di maggioranza - dovrebbe consigliare un maggior senso di responsabilità ai rappresentanti del PdL, sempre che abbiano a cuore un'efficace azione di verifica e controllo della nostra attività politico-amministrativa».

Secondo Di Battista, quella di Capistrello è «una minoranza che non si confronta in Consiglio comunale, nell’ambito di una dialettica democratica è un cattivo esempio di politica per i cittadini».

La maggioranza però va avanti per la sua strada, e per sabato prossimo, 16 aprile, ha convocato un'assemblea pubblica che alle ore 16 presso la ex biblioteca comunale, vedrà l'amministrazione Lusi fare il punto ad un anno dalle elezioni.

Gli amministratori risponderanno ai cittadini illustrando le fasi salienti che hanno contrassegnato un primo anno molto impegnativo sul fronte del risanamento finanziario dell'ente oltre che sul piano della gestione delle esigue risorse disponibili.

Saranno presentati il piano di investimenti per le opere pubbliche di cui si stanno approntando i bandi di gara ed le iniziative in cantiere in ambito sportivo sociale e culturale. Gli esponenti di maggioranza illustreranno inoltre lo stato dell'arte nei rapporti con le partecipate Segen e Cam in relazione a quelle che sono le ricadute economiche, gli aspetti logistici e la qualità dei servizi ci vengono offerti.

«Risponderemo alle domande e alle osservazioni dei cittadini – afferma Di Battista - tenendo in grande considerazione gli eventuali spunti, e tutte le indicazioni utili a perseguire nel tempo, elevati standard di efficienza ed efficacia, nell’interesse di un’intera comunità che oggi purtroppo, a seguito del dissesto finanziario, sconta gli aumenti delle tasse imposte dal commissario straordinario ai massimi livelli di legge».

d.d.c. 13/04/2011 13.08