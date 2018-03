Avezzano, ictus cerebrale: da Firenze il sigillo dell’eccellenza per la stroke unit

AVEZZANO. A Firenze il ‘plenum’ dei migliori specialisti italiani nella cura dell’ictus cerebrale sancisce l’eccellenza della neurologia di Avezzano, nominando il direttore del reparto alla guida dell’Iso, Italian Stroke Organization. Infatti al professor Antonio Carolei, direttore dell’Unità operativa complessa di Neurologia dell’ospedale di Avezzano, il congresso nazionale dell’associazione (svoltosi nella città fiorentina dal 18 al 20 febbraio scorsi) ha affidato lo ‘scettro’ di presidente nazionale dell’Iso, un’associazione di cui fanno parte numerosi e prestigiosi big della disciplina italiana che operano anche a livello internazionale tramite la European Stroke Organization.

Il professor Carolei, che resterà in carica per 3 anni (2015-2018), sarà così l’ ‘ambasciatore’ ai più alti livelli italiani della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila.

La stroke unit da diversi anni pratica la trombolisi che consiste nella somministrazione di farmaci per endovena in grado di sciogliere il coagulo di sangue (appunto, il trombo) che ostruisce le arterie, impedisce al sangue di affluire al cervello e provoca l’ictus. Questo impegnativo trattamento, riservato a casi accuratamente selezionati, richiede strutture ospedaliere di elevato livello, professionalità spiccate ed ampia esperienza. La stroke unit dell’ospedale di Avezzano ha perfezionato progressivamente l’efficacia di questo tipo di terapia, riuscendo a trattare con la trombolisi una percentuale molto più alta di quella indicata dalla letteratura nazionale della disciplina.

Infatti nel capoluogo marsicano – che ha un bacino di utenza di circa 250.000 residenti tra Marsica, Valle Peligna e Alto Sangro - la quota di malati, assistiti con la trombolisi, è del 10%, ben al di sopra del dato italiano che oscilla tra il 4 e il 6%.

«La mia nomina a presidente nazionale dell’Iso», dichiara il professor Carolei, «è un riconoscimento del lavoro d’équipe svolto all’ospedale di Avezzano che, oltre al prioritario beneficio diretto del paziente, favorisce una riduzione dei costi sociali e sanitari per una patologia come l’ictus che è la terza causa di morte e la prima di invalidità».