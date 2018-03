Rifiuti, Ugl e Uil contestano la gestione dell’Asm

L'AQUILA - Ritardi sul pagamento degli stipendi all’Asm e mancato pagamento del servizio di smaltimento nell’impianto Cogesa di Sulmona.

I sindacati Ugl e Uil sono preoccupati e non lo nascondono: «da quanto ne sappiamo», spiegano Comandino Di Lorenzo e Primo Cipriani, «siamo passati dal conferimento dei rifiuti all’Aciam con costi nettamente superiori a quelli attuali, al trasporto e conferimento fuori provincia, per giungere al Cogesa con una tariffa oggettivamente conveniente. Il trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati fuori Provincia (Cirsu) è stato oggetto di interessamento diretto da parte della Regione Abruzzo. Il debito generato da questo “modo di gestire” ha determinato anche una forte riduzione del capitale sociale Asm».

Il bilancio 2013 si è chiuso per Asm con un buco di 2,3 milioni di euro e perdite importanti, pari a 1 milione e 160mila euro, sono previste anche per quello del 2014 , nonostante il piano di risanamento già avviato dall'azienda abbia fatto registrare, nell'ultimo anno, una riduzione dei costi di 1,6 milioni. Risparmi ottenuti soprattutto grazie ai sacrifici a cui si sono sottoposti i lavoratori, che hanno rinunciato a parte delle ferie, agli straordinari e ad altre indennità.

I sindacati esprimono la loro forte preoccupazione anche a fronte di quanto accaduto questo mese dove gli stipendi sono stati pagati in forte ritardo, «cosa mai accaduta in passato».

«Riteniamo», chiudono Di Lorenzo e Cipriani, «che questa gestione o meglio politica manageriale possa determinare alla lunga, ma non troppo “alla lunga”, un danno a tutti i dipendenti ed alla cittadinanza».