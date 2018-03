Abruzzo. La grande opera in diretta da New York: la Tosca di Puccini in Hd

L’AQUILA. Martedì 12 novembre 2013, ore 19.30, Tosca di Giacomo Puccini, verrà proiettata al Movieplex de L’Aquila, in diretta via satellite e in alta definizione, dal The Metropolitan Opera di New York.

Il pubblico potrà quindi scoprire e riscoprire l’opera pucciniana, “entrando” in uno dei teatri più importanti del mondo e “vivendone” la magia e l’atmosfera.

Tosca è il secondo appuntamento de La Grande Stagione Live 2013/2014 di Microcinema, inaugurata ad ottobre con Eugene Onegin di Tchaikovsky, che proporrà fino a maggio alcune delle Opere più note, interpretate da grandi artisti internazionali.

Avvicinare il pubblico all’Opera Lirica, contribuendo alla diffusione del patrimonio della tradizione lirica italiana ed internazionale, è l’ambizioso progetto di Microcinema che, dal 2006, incontra un successo di pubblico sempre in costante crescita.



Diretta dal maestro Riccardo Frizza, con la regia di Luc Bondy e la scenografia di Richard Peduzzi, Tosca vede nel cast Patricia Racette, Roberto Alagna e George Gagnidze.

Il melodramma in tre atti si svolge nella Roma del 1800 dopo il fallimento della Repubblica Romana. Lo Stato Pontificio sta catturando i rappresentanti e i sostenitori della Repubblica. Le vite del pittore Mario Cavaradossi e della sua amante, Tosca, incrociano la vita di Cesare Angelotti: patriota fuggito dalle carceri del Papa. Sulle tracce del fuggiasco c'è il capo della polizia pontificia, barone Scarpia, che, innamorato di Tosca, approfitta della situazione per conquistare la donna.



I prossimi appuntamenti saranno il 7 dicembre, per l’inaugurazione della stagione del Teatro alla Scala di Milano con La Traviata di Giuseppe Verdi. In scena la tedesca Diana Damrau, la più famosa Violetta dei nostri tempi. Accanto a lei, Piotr Beczala e il grande baritono verdiano Željko Lučić. Dirige il maestro Daniele Gatti, che negli anni ha mostrato in tutto il mondo un invidiabile acume verdiano, mentre regia e scenografia sono firmate da Dmitri Tcherniakov.



Per l’Abruzzo l’appuntamento è al Movieplex a L’Aquila.

PrimaDaNoi.it offre 2 inviti gratis fino ad esaurimento posti per le prime 10 persone che ne faranno richiesta scrivendo alla mail pubblicita@primadanoi.it