Imu, nelle casse dei Comuni della Marsica entrano 9,3 milioni di euro

ABRUZZO. La Marsica contribuisce con un versamento delllo 0,17% sull’ Imu versata a livello nazione.

E’ quanto emerge dal rapporto giuridico del consumatore della Marsica aggiornato al 4 luglio. Il comune che ha incassato di più è stato Avezzano con 5,6 milioni (3,3 finiti nelle casse comunali e 2,2 girati allo Stato). A seguire Tagliacozzo (743.721 euro al Comune e 641.362 euro allo Stato). Terzo Celano che ha superato di poco il milione di euro (574.754 al Comune e 440.393 allo Stato).

A Bisegna (comune di poco meno di 300 abitanti), invece, l’Imu ha fruttato appena 46.361 euro.

Facendo il rapporto abitanti- Imu versata è interessante notare che alle prime posizioni ci sono paesi che hanno un considerevole numero di seconde case e da una analisi sommaria si capisce che sono i paesi della marsica che turisticamente tirano di più. Tra questi svettano Cappadocia, Oricola, Sante Marie, Rocca di Botte, Ortona dei Marsi, Scurcola Marsicana. Agli ultimi posti ci sono invece Capistrello, Celano, San Vincenzo Valle Roveto, Castellafiume, Civitella Roveto, Trasacco.

LA SECONDA RATA

Intanto si scopre che la seconda rata dell’Imu potrebbe essere ben più slaata della prima, «anche dell’80%», come sostiene Confedilizia. Secondo i calcoli effettuati dall'Ufficio studi di Confedilizia, nei casi in cui i Comuni hanno deliberato aliquote più elevate rispetto a quella base, i locatori dovranno pagare al momento del saldo una somma più alta (con aumenti anche dell’80% circa) rispetto a quella versata in sede di acconto. Trattandosi di confronti esclusivamente fra acconto e saldo Imu, essi non considerano naturalmente l’aumento che si determina rispetto all’Ici in tutti i Comuni per effetto, oltre che dell’incremento delle aliquote, dell’aumento del 60% della base imponibile, dovuto alla variazione del moltiplicatore da applicare alla rendita catastale per tutte le abitazioni soggette ad Imu.

La Confedilizia ritiene che avanti una situazione come questa – «foriera, anche, di drammatiche conseguenze» – occorra uno sforzo congiunto di Stato e Comuni: «da un lato, ripensando con urgenza l’Imu sperimentale 2012 per ritornare, quanto agli immobili locati, alla previsione dell’Imu ordinaria e dall’altro lato affrontando con immediatezza i casi abnormi determinati da delibere comunali».

