Cialente dimissionario, dal Pd la proposta: «commissario a L'Aquila? Venga Gabrielli»

L'AQUILA. Ancora 18 giorni di tempo per riflettere. Il sindaco Cialente resterà a L'Aquila? Da un consigliere di maggioranza la proposta ''shock'' (poi ritrattata).

Il partito di riferimento del primo cittadino, il Pd, temporeggia. Ci sono le ''colombe'' (Lolli e Pietrucci) che premono per un ripensamento e cercano di convincere il sindaco ad andare avanti («per il bene della città») e c'è anche qualcuno che lancia provocazioni, per poi fare marcia indietro.

Ieri il consigliere comunale del Pd, Vincenzo Rivera, ha fatto una proposta (a mezzo stampa) che qualche ora più tardi ha definito «solo una provocazione».

«Chi lo ha detto», si è domandato Rivera, «che il commissario sarebbe una iattura per L'Aquila? Faccio appello al ministro Maroni affinché invii quale commissario il prefetto Gabrielli».

Sì, Franco Gabrielli. L'ex prefetto arrivato in città (su disposizione del governo Berlusconi) dopo il sisma, oggi capo dipartimento della Protezione Civile (al posto di Guido Bertolaso).

«Sono certo», ha detto Rivera, «che la stragrande maggioranza dei cittadini accoglierebbe Gabrielli a braccia aperte alle porte della città».

Rivera ha confermato quindi la sfiducia a Cialente salvo poi ripensarci qualche ora dopo quando ha firmato il documento di sostegno al sindaco, cambiando così totalmente la sua posizione.

Ma prima di apporre la sua firma (la ventesima della giornata in casa Pd) il consigliere ha voluto fare un commento molto chiaro: la proposta Gabrielli «è stata una provocazione rivolta alla mia maggioranza per spronarla a cambiare passo anche attraverso l'avvicendamento di alcuni assessori poco operativi della giunta comunale».

Che Rivera stia tergiversando perchè vuole una poltrona? Qualcuno lo ha pensato ma lui assicura che non è così: «per fugare ogni eventuale dubbio chiarisco comunque sin d'ora che sono indisponibile a ricoprire qualsiasi futuro e possibile incarico di governo della città - ha spiegato Rivera -. Confermo la mia fiducia in Cialente ma non in alcuni suoi assessori».

Nel frattempo era intervenuto sulla questione anche Gabrielli. «Sono molto legato alle vicende aquilane per averci passato una parte significativa della mia vita. Le dimissione annunciate del sindaco - ha sottolineato – rientrano in dinamiche che attendono a vicende politiche e non entro nel merito. E' indubbio che il venir meno della guida della città e una stagione di commissariamento non semplificheranno la ricostruzione».

Intanto tutta la politica regionale continua ad interrogarsi su quello che accadrà nelle prossime settimane.

SROUR: «UNA MANOVRA PER 'TIRARE A CAMPARE'»

Mimmo Srour, ex assessore della giunta regionale Del Turco, ex Pd e oggi leader del partito Udeur si chiede invece se le dimissioni siano la soluzione giusta per la città. «Sono fermamente convinto», ha commentato ieri, «ma potrei anche sbagliare, che il sindaco non andrà fino in fondo ma è solo una manovra per 'tirare a campare qualche altro mese', questo perchè se avesse preso realmente coscienza che questa classe dirigente non e' adeguata ai problemi che L'Aquila deve affrontare, si sarebbe dimesso da tempo».

TINARI: «TUTTA COLPA DEL CENTROSINISTRA»

Per il consigliere comunale del Gruppo Dca Rialzati L'Aquila, Roberto Tinari, invece, la colpa della situazione attuale «è tutta del centrosinistra».

«Qualcuno oggi sostiene», commenta Tinari, «che la colpa delle dimissioni del sindaco e della crisi politica al Comune nostra» per non aver accettato la proposta di una maggioranza dalle larghe intese. «Niente di più infondato. E' vero l'esatto contrario», continua il consigliere. «Fin dal giorno successivo al terremoto, come opposizione abbiamo più volte chiesto al centrosinistra al governo di predisporre un programma da condividere a 360 gradi, in modo tale da avere il nostro apporto, con l'obiettivo comune di fare gli esclusivi interessi dell'Aquila. Avevamo indicato anche dei nomi eccellenti della città - rcorda Tinari - tra cui ex sindaci di destra e di sinistra. Ma a questa proposta la maggioranza ha sbattuto le porte in faccia».

PDL: «LA MAGGIORANZA CIALENTE NON E' MAI ESISTITA»

«La verità», dicono invece Alfonso Magliocco (dirigente provinciale Pdl) e Roberto Santangelo (vice coordinatore comunale Pdl), «è che sin dal 2007 la sinistra aquilana era entrata in crisi, com'era prevedibile data l'eterogeneità della maggioranza e delle liste, costruite con il solo obiettivo di vincere, ma non, come sarebbe stato logico, di governare. Basta sfogliare i quotidiani dal 2007 ad oggi per rendersi conto delle numerose guerre intestine che hanno minato questa maggioranza ben prima delle dimissioni».

I due ricordano i tanti rimpasti di giunta. «Cialente ha fatto fuori David Filieri, Domenico Di Cocco, Luca D'Innocenzo, Giustino Masciocco, Antonio Lattanzi, Roberta Celi, Annamaria Ximenes, Luigia Tarquini, Angelo Bonura. Gli unici "reduci" della prima ora sono Ermanno Lisi e Pierluigi Pezzopane: il primo transfuga dal centrodestra, il secondo non ha presentato nessuna delibera nell'ultimo anno».

«La verità», chiudono i due, «è che non è mai esistita una maggioranza, e per quattro anni si è assistito all'estremo tentativo di raggiungere il numero minimo aprendo trattative private con i singoli consiglieri comunali. Senza un progetto e uno straccio di programma».

10/03/2011 10.27