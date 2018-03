«L’universita’ de L’Aquila? Uno ‘stipendificio’, Di Orio va commissariato»

L’AQUILA. Trentasei università italiane rischiano la bancarotta e tra queste c’è anche l’ateneo aquilano.

Anzi, l’università del capoluogo abruzzese è al quarto posto nella classifica degli atenei con i bilanci in rosso. Per questo Alfonso Magliocco, dirigente provinciale del Pdl, chiede il commissariamento del rettore Di Orio colpevole, secondo lui, di aver trasformato l’università aquilana in uno ‘stipendificio’.

I dati relativi ai bilanci degli atenei sono stati pubblicati dal quotidiano “Italia Oggi” e analizzano la situazione finanziaria delle università alla luce della riforma Gelmini e del decreto Milleproroghe.

Quest’ultimo, in particolare, ha rappresentato una vera e propria mannaia perché ha tolto alle università tutta una serie di ‘sconti’ di cui beneficiavano.

Fino al 2010, infatti, la Finanziaria consentiva correttivi sui criteri di calcolo del rapporto tra la spesa per il personale e il Fondo del finanziamento ordinario delle università, che permettevano di scalare dal bilancio alcune spese per il personale.

La legge Gelmini e il decreto Milleproroghe hanno invece tolto questa possibilità, che permetteva alle università di far quadrare i bilanci e non superare la soglia del 90% dell’Ffo (Fondo finanziamento ordinario) come previsto dalla Finanziaria 1998.

Così ben 36 università, oltre la metà di quelle esistenti in Italia, rischiano il dissesto finanziario, mentre fino al 2010 la ‘crisi’ riguardava soltanto 7 atenei. Le conseguenze sono due. Da un lato l’impossibilità di assumere personale per l’anno in corso, dall’altra addirittura il commissariamento dell’ente. Rischi entrambi concreti per l’ateneo aquilano che, dopo Urbino, Cassino e Bari è quello messo peggio rispetto al bilancio economico.

L’Ateneo risulta, infatti, essere al quarto posto per difficoltà economiche. All’Aquila, il 101,59% delle risorse vengono spese per gli stipendi dei docenti e del personale tecnico-amministrativo: si spendono, cioè, più risorse di quante il Miur ne trasferisca. Una situazione che ha causato lo sforamento del limite imposto dal Ministero (90%) e che rischia di avere effetti devastanti sull’Ateneo.

«I dati pubblicati sul quotidiano Italia Oggi – fa notare Alfonso Magliocco - evidenziano una situazione critica dell’Università dell’Aquila e le responsabilità di tale disastro sono evidenti. La gestione personalistica e allegra del rettore Di Orio e del direttore amministrativo – tuona l’esponente del Pdl - sta decretando la morte dell’università aquilana e non basteranno roboanti conferenze stampa per fermare tale processo degenerativo».

Secondo Magliocco per risollevare le sorti dell’ateneo aquilano la soluzione può essere una soltanto: l’allontanamento del rettore Di Orio: «Più volte, nel corso degli ultimi anni – aggiunge il dirigente provinciale - abbiamo denunciato la mala gestione e oggi arrivano, inesorabili, le conferme della bontà dei nostri timori. Oggi, alla luce di questi dati, siamo sempre più convinti che tale scellerata politica, che ha reso l’Università uno stipendificio, vada fermata al più presto, per il bene dell’istituzione accademica e della città. Chiediamo al ministro Gelmini di porre immediatamente rimedio a questo disastro – conclude Magliocco - attraverso il commissariamento del rettore. Solo così l’Università dell’Aquila potrà sperare di risollevarsi dal baratro in cui è stata gettata».

