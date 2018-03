Celano, nel ''regno'' del senatore del Pdl il Pd è sparito

CELANO. Che fine ha fatto il Pd di Celano? Se lo chiede Italo Taccone che azzarda anche una ipotesi: «non esiste più».

Ad inizio gennaio Antonina Contestabile, Francesco Della Costa ed Ermanno Natalini hanno rassegnato le dimissioni da componenti della segreteria del circolo del Partito Democratico cittadino.

I tre hanno denunciato «questioni politiche non più rimandabili» e problemi legati alle procedure di rinnovo della tessera e l’esclusione di moltissime persone.

Dopo settimane di attesa, però Italo Taccone, esponente cittadino del Pd, ex sindaco e presidente uscente della Comunità montana Marsica 1 ammette: «non riesco a sopportare il silenzio che è calato sul partito sul centrosinistra della mia città».

«Mi chiedo», continua Taccone, «ma come è possibile che in una città così importante, governata dal Senatore Piccone, che è anche coordinatore regionale del Pdl, il mio partito sia completamente assente dalle istituzioni e tra la gente? La passione e lo scoramento per come è ridotta economicamente e politicamente la mia città mi costringono a gridare il mio sconcerto ed il disagio per la latitanza politica del Pd».

Il partito, racconta l'ex sindaco, «è in mano a poche persone che hanno deciso di non riunire più gli iscritti, di non coinvolgerli in alcuna decisione, di non aver alcun confronto politico nemmeno prima di riunioni di consiglio comunale in cui si discute di bilancio e di opere pubbliche. A quanto mi è dato sapere il problema è di tutte le forze del centrosinistra che non vengono coinvolte in nessuna discussione».

Ma ciò «ferisce» maggiormente l'ex sindaco è il fatto che circa 100 fondatori del Pd non hanno avuto la possibilità di rinnovare l’adesione formale al partito.

«Io stesso», racconta, «in attesa di un congresso sempre rinviato, non ho avuto la possibilità di iscrivermi al partito che ho contribuito a fondare. Il segretario non mi ha chiamato né ho avuto modo di incontrarlo perché non riunisce il partito da mesi e non esiste una sede. Eppure, quando si è trattato di trovare candidature alle scorse elezioni provinciali il nostro segretario ha trovato il tempo di contattarmi. Ma non sono purtroppo un caso isolato. Il Pd di Celano non esiste più. Eppure c’è tanto da dire e da fare. Il partito dovrebbe farsi carico del disagio della nostra comunità».

05/02/2011 11.59