«Zaia non diffamò Pezzopane», archiviata la querela dell'ex presidentessa aquilana

VENEZIA. «Espressioni confinate in una aspra polemica politica». Per questo, dice il Tribunale di Venezia, Zaia non offese la Pezzopane.

Una vicenda iniziata molti mesi fa che adesso arriva ad una prima conclusione. Il Gip del Tribunale dell'Aquila Marco Billi ha infatti disposto l'archiviazione della querela dell'ex presidente della Provincia dell'Aquila Stefania Pezzopane nei confronti di Luca Zaia, all'epoca ministro dell'agricoltura.

A rendere nota la notizia lo stesso Zaia, oggi presidente del Veneto. Il giudice ha così accolto la richiesta della Procura della Repubblica abruzzese che aveva ritenuto del tutto legittima la condotta di Zaia. L'ex presidente Pezzopane si era opposta alla richiesta, chiedendo che il gip decidesse solo dopo aver sentito i difensori delle parti. Dopo l'udienza la decisione, che risale al 6 dicembre scorso. Nell'ordinanza di archiviazione, si apprende dalla Regione Veneto, è detto che «le espressioni usate da Luca Zaia non costituiscono un'offesa personale e gratuita alla Pezzopane, rimanendo confinate nell'ambito di una (seppur aspra) polemica politica ed afferendo alla ritenuta infondatezza delle dichiarazioni rese pubblicamente dalla persona offesa in una trasmissione televisiva».

La querela di Pezzopane risale al 4 febbraio del 2010, ed era una delle tappe di una vicenda iniziata dopo la visita del ministro Zaia nelle zone colpite dal terremoto e venne chiesto come risarcimento un euro «per ogni abruzzese offeso dall’inutile politica del pettegolezzo e della violenza verbale. Devolverò la somma agli agricoltori in difficoltà», disse la ex presidente di Provincia.

Ma prima di questo atto la Pezzopane aveva accusato il ministro, nel corso della trasmissione tv 'Chiambretti Night', di essersi limitato a una visita fugace ai terremotati di Onna dopo il sisma dell'8 aprile dello scorso anno.

Pezzopane aveva dichiarato che il ministro a Onna era sceso dall'elicottero, aveva fatto un'intervista e poi era risalito alla volta di Roma, senza «aver dato neppure una guardatina».

Zaia, portando testimonianze dei funzionari dello Stato presenti quel giorno, nonché documenti video e cronache giornalistiche, affermò di aver visitato invece i luoghi colpiti, recandosi personalmente in alcune aziende agricole devastate dalle scosse del terremoto.

Zaia decise quindi di chiamare in giudizio la presidente della Provincia dell'Aquila, chiedendo che il giudice non solo la condannasse al risarcimento dei danni, quantificati in un euro per ogni spettatore della trasmissione televisiva in cui Pezzopane aveva fatto quelle affermazioni (per un totale di 440 mila euro), ma che accertasse anche l'assoluta correttezza della condotta dell'attuale presidente della Regione Veneto.

Nei giorni seguenti, Stefania Pezzopane rispose con una contro querela in cui chiese un risarcimento di 1,5 milioni.

Ora il gip ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di Zaia, mentre prosegue la causa civile da lui intentata nei confronti della Pezzopane, oggi assessore comunale dell'Aquila.

