«Comportamento squadrista ed intimidatorio», è bagarre in consiglio comunale a Celano

CELANO. E' scontro aperto a Celano dopo il consiglio comunale di ieri.

I consiglieri comunali del Gruppo “UnitInsieme per Celano”, Carlo Cantelmi, Vicaretti Mario, Giuseppe Cleofe, Antonello Di Stefano, Aniceto Ciaccia, Calvino Cotturone e Nazareno Tiberi, parlano di «gravi fatti» che sarebbero avvenuti nel corso dell'assemblea.

Non rinunciano ad espressioni forti parlando di «comportamento prevaricatore, intimidatorio e squadrista della maggioranza». Il livello dello scontro si è ormai definitivamente alzato e ogni tentativo di mediare con la maggioranza del sindaco Piccone pare impossibile. Secondo la minoranza, in pratica, «con argomenti pretestuosi», sarebbe stata impedita la costituzione della Commissione consiliare per la riduzione della tassa sull’immondizia nonché l’approvazione di una mozione a sostegno del Reparto di Neurochirurgia presso l’Ospedale di Avezzano. Il Gruppo Consiliare ha già richiesto una nuova «urgente» convocazione del Consiglio comunale per tentare di approvare i punti che vengono ritenuti fondamentali per i cittadini di Celano e della Marsica. «Assolutamente inaccettabile e vergognoso», continuano i consiglieri di minoranza, «il comportamento del presidente del Consiglio Comunale, il quale ha impedito di parlare al vice presidente per arrivare, poi, addirittura a chiudere ancora una volta, immotivatamente e arbitrariamente il Consiglio comunale così come già accaduto nella seduta del 28agosto scorso».

I consiglieri di opposizione si sono quindi rivolti alle Istituzioni e al Prefetto di L’Aquila, Giovanna Iurato, «perché venga ripristinata la legalità all’interno del Consiglio comunale». Gli stessi consiglieri hanno comunicato allo stesso Prefetto di essere pronti anche a rassegnare le proprie dimissioni «nel caso in cui non venissero garantite le condizioni democratiche per lo svolgimento delle loro funzioni».

07/09/2010 18.31