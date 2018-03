Opposizione vuole sfiduciare Cialente: «siamo a Kabul, non si può più parlare»

L'AQUILA. I gruppi di minoranza al comune dell'Aquila hanno annunciato un evento pubblico per presentare agli aquilani una mozione di sfiducia al sindaco Massimo Cialente e alla sua giunta.

Lo ha detto il coordinatore del Mpa dell'Aquila, Corrado Ruggeri secondo il quale «la situazione politico amministrativa del comune dell'Aquila è in totale caos, oltre ad esserci un continuo scarica barile di responsabilità. La maggioranza, prima di scagliare accuse molto gravi sull'opposizione, dovrebbe dirci perché non ha mai preso in considerazione le proposte che noi abbiamo fatto».

Il coordinatore del Mpa porta ad esempio il consiglio comunale, convocato con il presidente della Regione, Gianni Chiodi, e il coordinatore della struttura tecnica di missione, Gaetano Fontana. «Il consiglio comunale è saltato e questo la dice lunga sulla capacità organizzativa e di gestione di questa amministrazione».

Per il segretario provinciale del partito La Destra, Pierluigi Cosenza, «Massimo Cialente, Stefania Pezzopane e Giovanni Lolli se la cantano e se la suonano. Hanno trasformato l'Aquila in Kabul. Non si può più parlare».

Il presidente della commissione di Garanzia e Controllo al Comune dell'Aquila, Enzo Lombardi, ha parlato di «assunzioni senza bando pubblico all'interno dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata (A.f.m.), dell'Aquilana Società Multiservizi (A.s.m) e dell' Azienda Mobilità Aquilana (AMA)»

«Il comune ha assunto - ha detto Enzo Lombardi - 14 operai in A.s.m. senza bando pubblico, ma tramite agenzie interinali e senza che nessuno sapesse niente. E' una giungla. All'interno di queste aziende, inoltre, si stanno facendo delle indiscriminate promozioni, nella categoria degli amministrativi, approfittando di una situazione di cambiamento di strutture e assetti istituzionali».

Intanto l'assessore alle Politiche Sociali ed abitative del Comune dell'Aquila, Stefania Pezzopane, torna a chiedere la revoca immediata dell'ultima ordinanza Cicchetti, che ha «gettato nello sconforto e nella disperazione numerose famiglie aquilane».

«Durante le feste di Natale, che avrebbero dovuto essere un momento di serenità, molti aquilani hanno invece dovuto fare i conti con un'ordinanza spietata, che ha obbligato molti di loro a rivedere scelte di vita nel giro di appena 15 giorni - prosegue l'assessore - Questo infatti è stato l'ultimatum con cui l'ordinanza del vicecommissario ha imposto a decine di aquilani, appartenenti allo stesso nucleo familiare, di dover optare per la soluzione assistenziale meno onerosa».

L'ordinanza non consente più ai singoli componenti di un medesimo nucleo di usufruire di interventi assistenziali distinti (c.a.s./albergo; c.a.s/affitto concordato; affitto concordato/albergo).

«Continuo a ricevere decine di segnalazioni di persone stremate», ha spiegato Pezzopane, «che con grande sforzo stanno cercando di tornare ad un'apparente normalità e che dopo questa ordinanza sono ripiombate nell'incertezza del futuro. Si costringono intere famiglie a lasciare gli alberghi in tempi strettissimi, se nello stesso nucleo familiare si percepisce l'autonoma sistemazione o si era scelto l'affitto concordato».

Per il segretario provinciale della Cgil dell'Aquila, Umberto Trasatti, «l'attuale governance é un fallimento» e si chiede lo stop al balletto delle responsabilità.

«Non può passare a livello nazionale il messaggio che all'Aquila siamo incapaci e ingrati», ha continuato Trasatti.

«Ogni giorno c'é una polemica che copre i problemi reali di questa città. Non abbiamo bisogno di proroghe all'ultimo momento. Non si può andare ogni sei mesi con il cappello in mano ad elemosinare. C'é bisogno di una legge che stabilisca dei flussi finanziari costanti. Per ora c'é solo una sospensione delle tasse di sei mesi, ma non c'é copertura finanziaria. Non si può vivere in questa incertezza».

07/01/2011 17.26