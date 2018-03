I guai di Cialente, «non ha la maggioranza». Opposizione pronta a sfiducia

L'AQUILA. Tempi difficili al Comune dell'Aquila dopo la nomina di Franco Mucciante, capogruppo del Pdl, a presidente della prima commissione, sul bilancio.

Mucciante è stato proposto dal sindaco Cialente e votato anche dai consiglieri del Pd.

Le altre commissioni comunali sono presiedute da rappresentanti del centro destra o da persone non più della maggioranza. Pd, La Destra e Mpa insorgono e chiedono una verifica dei numeri. Perchè la sensazione, più forte ogni giorni, è che non ci sia più una maggioranza monocolore ma vari innesti per mantere in piedi la baracca.

Mauro Zaffiri e Giulio Petrilli, componenti della segreteria comunale del Partito Democratico, parlano di «un quadro politicamente desolante, dove dietro l’alibi della governabilità a tutti i costi si cela un depotenziamento totale dei programmi per i quali si è stati eletti e una corsa alla trasversalità negativa, la stessa che ci vede in questi giorni critici verso il governo Berlusconi e verso la compravendita di deputati per riuscire a sopravvivere».

Il Pd dice basta «a questo trasversalismo che non ha nulla di politico, ma solo una logica di mantenimento delle posizioni e una logica della ricostruzione che non ci appartiene».

«Gli elettori aquilani», insistono i due esponenti della maggioranza, «hanno votato per un governo comunale di centrosinistra e per dei programmi sociali importanti, governiamo con persone elette da questa maggioranza».en

«Abbiamo offerto in diverse occasioni un volano alla maggioranza per collaborare, ma non c'é mai stata una concreta disponbilità e il sindaco preferisce andare avanti a trattative private con i singoli consiglieri», commenta invece il consigliere comunale Emanuele Imprudente (Mpa), il quale si è detto preoccupato della situazione di completa instabilità politica all'interno del Consiglio, «in un momento delicato in cui serve progettazione per la ricostruzione post-sisma».

«Il sindaco Cialente - ha dichiarato il consigliere Luigi D'Eramo (La Destra) - non ha i numeri per governare e cerca di tirare avanti assecondando alcune persone all'opposizione. La nomina di Mucciante è la riprova di questa sospetta trasversalità. Ci sono Sms che lo documentano».

«E' importante ora capire - ha concluso D'Eramo - quale sia la posizione politica del Pdl che, in seno all'assise civica, non sembra ricalcare quella del governatore, Gianni Chiodi, e del presidente della Presidente della Provincia, Antonio Del Corvo».

I consiglieri si dicono pronti a presentare la mozione di sfiducia.

10/12/2010 16.49