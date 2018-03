Pescasseroli si spacca su cittadinanza onoraria a Gianni Letta

PESCASSEROLI. Saltato il Consiglio Comunale di Pescasseroli di ieri e rinviato a data da destinarsi.

Tra i vari punti all'Ordine del giorno anche il conferimento della cittadinanza onoraria all'onorevole Gianni Letta che a questo punto è saltata e sarà discussa nel corso della prossima convocazione.

Ma quella di attribuire la cittadinanza al sottosegretario alla presidenza del Consiglio è una scelta, contestata da tutta l'opposizione e anche da alcuni consiglieri di maggioranza.

«Questa iniziativa», racconta Silvano Di Pirro, consigliere comunale del gruppo il Bene comune/Rifondazione Comunista, «ha spaccato Pescasseroli ma ha diviso anche la maggioranza fino > al punto di indurre il sindaco a rinviare il Consiglio previsto per oggi (ieri per chi legge, ndr).

«E' evidente», continua Di Pirro, «la grave crisi che attraversa la maggioranza di centrodestra, priva di idee e priva di progetti e di programmi di sviluppo per Pescasseroli e logorata da lotte interne che nulla hanno a che fare con il buon governo della nostra cittadina». Per l'opposizione questa "implosione" della maggioranza era annunciata dai «contrapposti interessi che, come in una fragile scacchiera, tengono insieme la già fragile maggioranza numerica di centro destra (7 Consiglieri di maggioranza e 6 di minoranza)». Intanto il sindaco minaccia le dimissioni, ma secondo Rifondazione Comunista è solo un falso allarme, una minaccia per tentare di ricompattare la maggioranza.

«Di sicuro», chiude Di Pirro, «non si amministra così il Comune di Pescasseroli che sembra un pulman impazzito senza autista».

03/09/2010 10.34