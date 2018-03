Pdl Avezzano: aderiscono 18 consiglieri più il sindaco

AVEZZANO. Si è tenuto venerdì sera presso il Comune di Avezzano il primo incontro del Pdl cittadino.

In quella occasione il coordinatore provinciale, Massimo Verrecchia, ed il suo vice, Emilio Iampieri, hanno presentato agli amministratori del comune di Avezzano il neo coordinatore cittadino, Antonio Floris, sindaco di Avezzano, ed il vice coordinatore vicario, Roberto Alfatti Appetiti, già consigliere comunale e provinciale.

Un incontro caratterizzato dalla numerosa e partecipe presenza degli amministratori che con entusiasmo si sono complimentati con la dirigenza provinciale e regionale del Pdl per «l’ottima scelta».

Alla fine della riunione, dopo un’ampia discussione e aver tracciato le linee guida del rilancio del ruolo del PdL ad Avezzano, i presenti hanno sottoscritto un documento con il quale ribadiscono di «condividere il progetto del Popolo della Libertà» e di «riconoscersi nei suoi rappresentati ufficiali a livello nazionale, regionale, provinciale e locale».

Hanno sottoscritto il documento i consiglieri comunali: Alfredo Iacone, Bruno Altobelli, Alessandro Barbonetti, Carmelo Occhiuto, Corrado Tiburzi, Vincenzo Ranalletta, Franco De Nicola, Emilio Di Marzio, Giacomo Di Domenico, Lorenzo De Cesare, Alfredo Chiantini, Emilio Cipolloni, Antonio Gemini, Vincenzo Patrizi, Lillino Laurenzi, Innocenzo Ranieri, Luigi Sigismondi e Aurelio Bruni. Tra gli assessori: Iride Cosimati, Aureliano Giffi, Maurizio Bianchini, Lillino Ferreri, Vincenzo Gallese e Luca Dominici.

I neo coordinatori, Antonio Floris e Roberto Alfatti Appetiti, hanno ringraziato i vertici regionali del Pdl, Filippo Piccone e Fabrizio Di Stefano, e i responsabili provinciali, Massimo Verrecchia e Emilio Iampieri, per la fiducia rivolta alle loro persone, sottolineando l’impegno a costruire il partito nella città di Avezzano «aprendolo alla società civile e in particolare ai giovani in vista».

Il coordinatore provinciale Massimo Verrecchia, a sua volta, ha ringraziato i numerosi amministratori del Comune di Avezzano che hanno voluto «una volta di più esprimere con chiarezza la loro determinazione a iniziare una percorso di rilancio del Popolo della Libertà in Comune, rappresentando tale forza oltre il principale punto di riferimento dell’amministrazione».

A questa riunione seguiranno già dalle prossime settimane altri incontri.

25/10/2010 10.52