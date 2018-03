Onlus per i giovani, D'Alessandro (Idv): «pervicacia di Gatti nuoce agli aquilani»

Il progetto è fortemente voluto dall'assessore Gatti, ma altrettanto fortemente avversato dall'IdV e dagli altri gruppi di opposizione. I dubbi erano stati già avanzati negli scorsi mesi e l'iter non è ancora completato. L'idea della maggioranza è quella di creare una fondazione, «avente la finalità statutaria di dare attuazione agli obiettivi fissati dal suddetto Protocollo» e distribuire i fondi del Ministero della Gioventù. Ma perchè farlo attraverso una fondazione?, si domanda l'opposizione. «Sullo stesso disegno di legge, tra l'altro», fa notare il consigliere dell'Idv, Cesare D'Alessandro, «risultano abbastanza tiepide anche le difese d'ufficio della maggioranza, la quale, se davvero volesse, avrebbe comunque i numeri per approvarlo». In sostanza i consiglieri regionali dell'IdV condividono l'idea di utilizzare i fondi disponibili per realizzare un centro polivalente di aggregazione giovanile, sede di attività fruibile gratuitamente dai giovani e dagli studenti nelle zone terremotate; ritengono, però, «assolutamente contrario all'interesse pubblico realizzare veri e propri “incubatori di imprese”, che già si sono rivelati uno spreco di denaro pubblico per voraci clientele».

L'IdV ritiene, inoltre, «assai preoccupante» che questa giunta regionale proponga di abdicare al ruolo che gli Enti pubblici (Comune, Provincia e la stessa Regione) devono esercitare in quanto pubbliche istituzioni, privilegiando, invece, il ruolo di una costituenda onlus.

«Le onlus», commenta D'Alessandro, «sono sì nate per promuovere anche la crescita economica e sociale dei territori e delle persone, ma non per sostituirsi alle istituzioni stesse. Intanto, la pervicacia dell'assessore Gatti a voler imporre la costituzione di una apposita onlus – pervicacia che si scontra, come detto, con dubbi e perplessità della sua stessa maggioranza – determina, di fatto, l'impossibilità di utilizzare subito i fondi disponibili. Tutto questo – conclude D'Alessandro - a totale detrimento degli interessi reali della gioventù aquilana».

