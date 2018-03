Un indagato dell'inchiesta Bussi a capo del Consorzio dei Rifiuti? Le proteste di Rc

PESCARA. Il candidato in pectore del Pdl alla carica di presidente del consorzio dei rifiuti della Valle Peligna (Cogesa) è Giuseppe Quaglia.

Ma il nome ha scatenato polemiche. Il più indignato è il consigliere regionale di Rifondazione, Maurizio Acerbo, secondo il quale la notizia «ha dell’incredibile» in quanto Giuseppe Quaglia è uno degli indagati nel processo di Bussi, in qualità di responsabile del laboratorio di ricerca e analisi della Montedison.

«Ovviamente non è nostro compito emettere sentenze», spiega Acerbo, «ma risulta evidente l’inopportunità di procedere a tale nomina come si accingerebbero a fare i sindaci nella riunione convocata per domani 20 ottobre».

Per l'esponente di Rifondazione, insomma, non sarebbe opportuna questa nomina che affiderebbe la gestione del ciclo dei rifiuti «a una persona accusata di gravissimi reati ambientali e riteniamo che non ci sia bisogno di covare alcuna pulsione giustizialista per constatare l’inopportunità di questa nomina».

Il consigliere di estrema sinistra domanda se sia questa «la rivoluzione meritocratica di cui ha tanto parlato Chiodi all’inizio del suo mandato?»

Secondo gli inquirenti Quaglia e gli altri imputati «concorrevano ad avvelenare acque destinate all'alimentazione umana prima che fossero attinte o comunque distribuite per il consumo avendo realizzato su un terreno oggi di proprietà della Montedison srl una mega discarica abusiva dalle dimensioni gigantesche (circa 165mila metri cubi) e destinata allo smaltimento illegale e sistematico di ogni genere di rifiuti e di altre tre discariche nelle vicinanze di dimensioni più piccole».

Inoltre sono accusati di aver attuato «una vera e propria strategia d'impresa finalizzata ad eludere gli obblighi derivanti dalla necessità di eliminare le conseguenze delle condotte sopra descritte, a rappresentare quindi una situazione ambientale distorta e diversa dalla realtà , strategia avviata nel 1994».

Il maxi-processo è nella fase dell’udienza preliminare e quindi i giudici devono ancora decidere se rinviare a giudizio o far cadere le accuse pesantissime.

Nel frattempo il PDL emana la sentenza assolutoria e promuove uno degli indagati.

Quaglia è un esponente politico di lungo corso. E’ stato sindaco di Vittorito dal 1980 al 1990 e attualmente ricopre la carica di consigliere comunale. E' stato prima socialista craxiano-giannunziano per poi approdare al berlusconismo. «In caso di proscioglimento dalle accuse sarà suo diritto proseguire la sua carriera politica», tuona Acerbo, «ma in questo momento in qualsiasi paese civile non sarebbe considerato candidabile alla guida di un consorzio dei rifiuti. Il solo fatto che venga proposto dimostra quanto continui a pesare in Abruzzo la questione morale e quanto poco la politica sia capace di autoriformarsi».

19/10/2010 17.25