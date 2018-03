Comunità montana vastese, summit del Pdl dopo "la sconfitta"

QUADRI. Si consolano e si danno appuntamento a Villa Santa Maria i sindaci ed i responsabili politici PDL della media Val di Sangro tagliati fuori dalla neonata Giunta della Comunità montana Sangro Vastese.

Una situazione dura da digerire visto che l’esecutivo formatosi il 26 novembre scorso sarebbe frutto dell’accordo tra Pd, socialisti, Mpa e indipendenti con un Pdl in minoranza. La nuova Giunta della comunità montana nasce dalla soppressione e accorpamento delle Comunità Montane preesistenti nel territorio Alto Vastese e Media Valle del Sangro, con Arturo Scopino (Mpa) come presidente, Luciano Piluso vice presidente e Mario Cicchillitti assessore.

Che cosa c’è di meglio di un tavolo di confronto per definire strategie, iniziative e rimettersi in sella? Dopo il sindaco di Villa S. Maria, Vito Paolini a prendere la parola, durante l’incontro sono stati Carmine Salerno (sindaco di Fallo), Saverio Calabrese (sindaco di Quadri), Antonietta Passalacqua (sindaco di Pennadomo), Ercole Del Negro (sindaco di Montazzoli), Corrado Varrati (sindaco di Gamberale), Giovanni Di Nunzio (sindaco di Borrello) Maurizio Bucci (consigliere comunale di Gamberale e attuale delegato presso la Comunità Montana) ed i responsabili politici Pdl di Montenerodomo, Tornareccio e di altri Comuni.

Tutti concordi nell’istituire un tavolo permanente presso il Comune di Villa Santa Maria in cui saranno discusse volta per volta le strategie da adottare per tutte le problematiche di interesse comune e per ogni altra iniziativa politica o elettorale. E tra le prime iniziative in agenda sono in programma incontri sul bilancio di Ecolan spa, sul problema legato al dimensionamento scolastico, sulla scelta della sede dove ubicare il nuovo ospedale del territorio.

Si è parlato anche di un documento da inviare ai vertici provinciali e regionali del Pdl con il quale si chiede di rivedere l’attuale clamoroso sbilanciamento delle cariche pubbliche in favore di Partiti minoritari che occupano tutti i posti di responsabilità nella Giunta.

«Sembra soprattutto ci si riferisca al caso eclatante dell’Mpa», dice Maurizio Bucci consigliere del Comune di Gamberale e della Comunità Montana Sangro-Vastese, «che in Provincia di Chieti si trova ad amministrare con il centrodestra e nella Comunità Montana Sangro/Vastese ha preferito allearsi con la sinistra pur di acquisire una ennesima poltrona».

«La nuova maggioranza», commentava infatti Giovanni Di Nunzio, sindaco di Borrello uno dei venti comuni accorpati nel nuovo ente montano, «sembra frutto di accordi e logiche politiche ed extra politiche». 07/12/2011 12:28